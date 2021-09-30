傘兵大武營區結束一甲子任務 官兵感傷遷往大聖西營區

陸軍航特部今天表示，服役60餘年、培育超過40萬名空降傘兵的屏東大武營區，昨（29）日上午正式卸除任務，空訓中心正式移駐到新建「大聖西營區」。

有特戰官兵今天透過社群向傘兵故舊通報：各位親愛的官兵、前輩、戰友與家人，今天，中華民國110年9月29日星期三上午8時30分，陸軍空降訓練中心，正式從傘兵共有的家「屏東大武營區」，移駐到「大聖西營」。

貼文表示，這個自民國47年起，執行逾一甲子歲月的傘訓任務，培育超過40萬名傘兵的基地，也曾經是空降教導團、空降部隊司令部、空特部、航特部的駐地，自此走入了歷史。

貼文表示，礙於疫情限制，恕軍方無法邀請歷年戰友，共同見證這個歷史性的時刻，謹由營區匡姓上校指揮官、資深雇員老師潘先生，代表大家依依不捨地向孕育傘兵的大武營區感恩、敬禮、致謝與告別。

貼文感傷地說，回憶昔日大武營的精采點滴，請讓我們們再次齊聲高喊：姿勢！一秒鐘、兩秒鐘、三秒鐘、四秒鐘，檢查傘，注意四週，準備著陸！後會有期了。

航特部今天表示，大武營區昨已完成大部搬遷，並舉行感恩儀式，空訓中心官兵搬進新建大聖西營區，今天仍有少數官兵留在大武營區處理營地交接事宜。