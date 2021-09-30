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傘兵大武營區結束一甲子任務 官兵感傷遷往大聖西營區

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍航特部屏東大武營區最後一任營區指揮官匡上校代表官兵大的傘兵的大武營區感恩、敬禮、致謝與告別。圖／網友提供
陸軍航特部屏東大武營區最後一任營區指揮官匡上校代表官兵大的傘兵的大武營區感恩、敬禮、致謝與告別。圖／網友提供

陸軍航特部今天表示，服役60餘年、培育超過40萬名空降傘兵的屏東大武營區，昨（29）日上午正式卸除任務，空訓中心正式移駐到新建「大聖西營區」。

有特戰官兵今天透過社群向傘兵故舊通報：各位親愛的官兵、前輩、戰友與家人，今天，中華民國110年9月29日星期三上午8時30分，陸軍空降訓練中心，正式從傘兵共有的家「屏東大武營區」，移駐到「大聖西營」。

貼文表示，這個自民國47年起，執行逾一甲子歲月的傘訓任務，培育超過40萬名傘兵的基地，也曾經是空降教導團、空降部隊司令部、空特部、航特部的駐地，自此走入了歷史。

貼文表示，礙於疫情限制，恕軍方無法邀請歷年戰友，共同見證這個歷史性的時刻，謹由營區匡姓上校指揮官、資深雇員老師潘先生，代表大家依依不捨地向孕育傘兵的大武營區感恩、敬禮、致謝與告別。

貼文感傷地說，回憶昔日大武營的精采點滴，請讓我們們再次齊聲高喊：姿勢！一秒鐘、兩秒鐘、三秒鐘、四秒鐘，檢查傘，注意四週，準備著陸！後會有期了。

航特部今天表示，大武營區昨已完成大部搬遷，並舉行感恩儀式，空訓中心官兵搬進新建大聖西營區，今天仍有少數官兵留在大武營區處理營地交接事宜。

屏東 陸軍 疫情

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