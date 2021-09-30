退輔會甄選首任駐美官員 由台南榮家副主任倪邦臣出任

退輔會將派兩名官員駐美國華府，退輔會主委馮世寬上午在立法院證實，其一駐美人員已甄選出退役將級人員，有駐外經驗，並通過美國在台協會（AIT）英語口試測驗認證。據了解，這名將級退役人員是陸官56期畢業的台南榮家副主任倪邦臣。規劃明年元月赴美就任，目前正由美方核定中。

馮世寬上午在立法院外交及國防委員會進行業務報告，國民黨立委陳以信關切退輔會即將派員駐美。他披露，退輔會曾透過政委童振源商借華府辦公室，質疑為何沒有與中華民國軍事代表團一起。馮世寬表示，原因是軍事代表團大樓目前仍在整修中，時程到年底，但可能會拖到明年6月，因此在華府暫覓辦公室，但離軍協組不遠。

民進黨立委趙天麟也關切台美退伍軍人未來的交流，馮世寬表示，我們之所以派有駐外經驗的將級軍官駐美，讓美國退伍軍人覺得我們水準很高，專業知識足夠，好溝通，這個一個很重要的事；其次，我們希望把這個關係變成二軌，都是退伍軍人在一起，美方的退伍軍人是非常有地位的，我方希望藉此在許多場合，如立委所提阿靈頓公墓的二戰退伍軍人紀念儀式，都希望我們能參加，派員駐美期間能參加的活動不知有多少，過去美前副總統錢尼就曾邀請他去參加，退輔會駐美人員通過AIT英語口試測驗認證，赴美應能發揮功能。

據了解，派任駐美的退役將官是陸官56期畢業的台南榮家副主任倪邦臣，他有兩次駐外經驗，精通英西語，出身宏都拉斯官校1988年班，蒙特利口譯學院進修，曾任駐軍協組洛杉磯聯絡官、駐瓜地馬拉國防武官，擔任過遠朋班執行長、情研中心主任、情次室國際處長、澎防部參謀長等職。目前一位駐美人選還在甄選中。