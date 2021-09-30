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馮世寬祭榮民任務結束敕令 他證實源自「師尊」降示

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
退輔會主委馮世寬（右）上午列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，國民黨立委溫玉霞質詢時關切此節，說「我也是學佛的」，馮世寬證實他的舉措確源自淡水武聖宮「師尊降駕」指示。圖／取自立法院直播
退輔會主委馮世寬（右）上午列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，國民黨立委溫玉霞質詢時關切此節，說「我也是學佛的」，馮世寬證實他的舉措確源自淡水武聖宮「師尊降駕」指示。圖／取自立法院直播

退輔會主委馮世寬日前親赴全台16個榮家祭奠榮民英靈，馮是因「濟公活佛降示」，告訴馮至今「還有榮民在鑿山開路」，因此主委日前特別去屏東榮家祭祀，並於儀式中親自在亡故榮民牌位前，將「任務解除」敕令，燒給榮民前輩。馮世寬上午在立法院證實此事，並且轉述了「師尊」降示內容。

馮世寬上午列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，國民黨立委溫玉霞質詢時關切此節，說「我也是學佛的」，馮世寬證實他的舉措確源自淡水武聖宮「師尊降駕」指示。

對於祭出解除任務敕令，馮世寬表示，這次去坦然地說，是他到淡水武聖宮，宮裡面的師尊降駕後特別講的。

馮世寬轉述師尊「降示」的原文是：「我的大弟子，我想問你，你升了上將，是空軍的上將軍，你又幹過國防部長，我下面提一個案子，是你這兩個身份裡，過去在國防部長管不到，任退除役官兵輔導委員會主委已兩年，全名都講得出來，不是迷信。他因此請師尊指示，師尊指他去年行腳時，到澍湖大風大浪，過不了橋，發現在橋下有許多外國人及修橋榮民陣亡英靈，他因此作了法事，後來到了花東公路．．．」。

馮世寬長年在淡水武聖宮從事宗教活動，傳他是宮廟裡濟公活佛的大弟子，並任乩身。

馮世寬 榮民 淡水

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