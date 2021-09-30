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圖輯／國慶空中分列全兵力預演 各式戰機飛越府前天空
110年國慶大會空中分列式預演清晨展開，46架各式軍機依序飛過總統府上方，讓民眾先賭為快。
今天上午參加預演的軍機，包括CH-47SD兩架、AH-64E五架、AH-1W五架、UH-60M三架、S-70C空中預警機三架、C-130運輸機三架、B-1900三架、F-16V戰機五架、幻象2000戰機五架、IDF戰機五架，以及最後壓軸出場，施放彩煙的五架雷虎小組AT-3教練機衝場。
「捍衛台灣」地面軍備車隊今晨也在總統府前實施夜校，百餘輛軍方輪車裝備集結府前，天弓三型防空飛彈戰術車隊中的誘標雷達車、「獵隼」陸射劍二飛彈車及雷達頻譜偵搜車首度曝光。海岸巡防署雖無軍備參演，但「別出心裁」裝置兩輛模擬安平級巡邏艦及嘉義級巡防救難艦的「車船」，以「陸上行舟」方式展現「國艦國造」績效。
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