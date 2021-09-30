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圖輯／國慶空中分列全兵力預演 各式戰機飛越府前天空

攝影中心 / 記者杜建重潘俊宏林伯東／台北即時報導
吊掛巨幅國旗的CH-47SD直升機打頭陣與護衛機飛越台北上空。記者林伯東／攝影
吊掛巨幅國旗的CH-47SD直升機打頭陣與護衛機飛越台北上空。記者林伯東／攝影

110年國慶大會空中分列式預演清晨展開，46架各式軍機依序飛過總統府上方，讓民眾先賭為快。

今天上午參加預演的軍機，包括CH-47SD兩架、AH-64E五架、AH-1W五架、UH-60M三架、S-70C空中預警機三架、C-130運輸機三架、B-1900三架、F-16V戰機五架、幻象2000戰機五架、IDF戰機五架，以及最後壓軸出場，施放彩煙的五架雷虎小組AT-3教練機衝場。

「捍衛台灣」地面軍備車隊今晨也在總統府前實施夜校，百餘輛軍方輪車裝備集結府前，天弓三型防空飛彈戰術車隊中的誘標雷達車、「獵隼」陸射劍二飛彈車及雷達頻譜偵搜車首度曝光。海岸巡防署雖無軍備參演，但「別出心裁」裝置兩輛模擬安平級巡邏艦及嘉義級巡防救難艦的「車船」，以「陸上行舟」方式展現「國艦國造」績效。

國慶全兵力空中預演今天一早在總統府上空舉行，直升機吊掛巨幅國旗造型總統府上空。記者潘俊宏／攝影
國慶全兵力空中預演今天一早在總統府上空舉行，直升機吊掛巨幅國旗造型總統府上空。記者潘俊宏／攝影
今天凌晨總統府前舉行國慶日夜間預演，國軍雲豹裝甲車參與國慶展演。記者潘俊宏／攝影
今天凌晨總統府前舉行國慶日夜間預演，國軍雲豹裝甲車參與國慶展演。記者潘俊宏／攝影
IDF戰機飛過總統府前上空。記者杜建重／攝影
IDF戰機飛過總統府前上空。記者杜建重／攝影
C-130運輸機飛過總統府。記者杜建重／攝影
C-130運輸機飛過總統府。記者杜建重／攝影
110年國慶大會空中分列式預演清晨開展開，46架各式軍機依序飛過總統府上方。記者杜建重／攝影
110年國慶大會空中分列式預演清晨開展開，46架各式軍機依序飛過總統府上方。記者杜建重／攝影
國慶全兵力空中預演今天一早在總統府上空舉行，雷虎小組施放彩煙從總統府上空飛過。記者潘俊宏／攝影
國慶全兵力空中預演今天一早在總統府上空舉行，雷虎小組施放彩煙從總統府上空飛過。記者潘俊宏／攝影
今天凌晨總統府前舉行國慶日夜間預演，維安特勤人員的車隊經過總統府。記者潘俊宏／攝影
今天凌晨總統府前舉行國慶日夜間預演，維安特勤人員的車隊經過總統府。記者潘俊宏／攝影
今天凌晨總統府前舉行國慶日夜間預演，三軍聯合樂隊進行展演彩排。記者潘俊宏／攝影
今天凌晨總統府前舉行國慶日夜間預演，三軍聯合樂隊進行展演彩排。記者潘俊宏／攝影
今天凌晨總統府前舉行國慶日夜間預演，三軍儀隊進行展演彩排。記者潘俊宏／攝影
今天凌晨總統府前舉行國慶日夜間預演，三軍儀隊進行展演彩排。記者潘俊宏／攝影
國慶大會空中分列式預演，各式軍機在台北上空低空飛行。記者杜建重／攝影
國慶大會空中分列式預演，各式軍機在台北上空低空飛行。記者杜建重／攝影
吊掛巨幅國旗的CH-47SD直升機打頭陣與護衛機飛越台北上空。記者林伯東／攝影
吊掛巨幅國旗的CH-47SD直升機打頭陣與護衛機飛越台北上空。記者林伯東／攝影
AH-1W超級眼鏡蛇直升機。記者林伯東／攝影
AH-1W超級眼鏡蛇直升機。記者林伯東／攝影
C-130運輸機。記者林伯東／攝影
C-130運輸機。記者林伯東／攝影
幻象2000戰機低空畫過府前上方。記者杜建重／攝影
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空勤總隊、陸航直升機、空軍直升機；空軍快慢速機隊、依據進行空中分列式
空勤總隊、陸航直升機、空軍直升機；空軍快慢速機隊、依據進行空中分列式
AH-64E攻擊直升機飛躍台北上空。記者杜建重／攝影
AH-64E攻擊直升機飛躍台北上空。記者杜建重／攝影
今天凌晨總統府前舉行國慶日夜間預演，國軍雄三反艦飛彈車參與國慶展演。記者潘俊宏／攝影
今天凌晨總統府前舉行國慶日夜間預演，國軍雄三反艦飛彈車參與國慶展演。記者潘俊宏／攝影
吊掛巨幅國旗的CH-47SD直升機打頭陣與護衛機飛越台北上空。記者林伯東／攝影
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110年國慶大會空中分列式預演，三架B-1900飛過府前。記者杜建重／攝影
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今天凌晨總統府前舉行國慶日夜間預演，憲兵快速反應部隊參與國慶展演。記者潘俊宏／攝影
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今天凌晨總統府前舉行國慶日夜間預演，海岸巡防署特別以陸上行舟方式模擬安平級巡邏艦參與國慶展演。記者潘俊宏／攝影
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五架F-16V戰機以空中分列式飛過總統府上方。記者杜建重／攝影
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雷虎小組施放彩煙壓軸登場飛過總統府。記者杜建重／攝影
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戰機 飛彈 總統府

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