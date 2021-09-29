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獨／揭開雄昇面紗 到底是彈道飛彈還是巡弋飛彈？

聯合報 / 記者程嘉文／台北即時報導
雄二E巡弋飛彈，使用與雄二/雄三同的發射拖車，彈箱尺寸則介於雄二、雄三之間。圖/讀者提供
雄二E巡弋飛彈，使用與雄二/雄三同的發射拖車，彈箱尺寸則介於雄二、雄三之間。圖/讀者提供

立法院即將審查2400億元的「海空戰力提升」特別預算，其中項目皆為國造武器。其中最引人矚目的，是代號「雄昇」的地對地飛彈計畫。日前媒體盛傳，雄昇飛彈是一種中短程彈道飛彈，其性能與美軍曾使用的潘興二號飛彈類似。不過消息人士證實，雄昇就是現役雄二E巡弋飛彈的擴充計畫，而非另起爐灶、引進原理完全不同的彈道飛彈。

雄二E從馬政府時代開始服役，目前部署於空軍飛彈指揮部的791旅。從已曝光照片看來，裝載於和海軍的雄二、雄三攻船飛彈同款的聯結尾車，每車攜帶兩枚，飛彈發射箱的大小，則介於雄二與雄三之間。此次海空戰力提升計畫，將進一步擴大部隊編制、飛彈數量與最大射程，加強對大陸東南地區共軍基地的打擊能力。

先前媒體消息指出，雄昇飛彈計畫將占2400億特別預算的近半數。不過根據了解，此次特別預算編列的最直接原因，還是因應中共兩棲艦隊實力突飛猛進，建立台灣周遭海域的海上打擊能力。因此預算最大部分，仍將用在攻船飛彈戰力的增強，包括大幅擴編海鋒大隊的岸置飛彈，以及量產具有高速和匿蹤性能的沱江級巡邏艦。先前國安人士就透露，我方建軍的目標，是對敵犯台艦隊造成70%的殺傷效果。

中科院身兼研發與製造任務，過去的產能宛如「手工業」，這次為了完成在5年內讓相關裝備到位的目的，廠房必須大幅擴充。為替接下來的特別預算審查作準備，立院外交國防委員會今天在召委陳以信的安排下，前往中科院系統製造中心進行機密考察。以求通盤了解相關項目內容及數量，以及中科院對於飛彈加速量產所作的準備。

根據中科院公開的110年營運預算書顯示，飛彈增產廠房（含建築及設備）共計投資24.8億元，各式武器系統產能提升廠房（含建築及設備）投資經費為43.3億元，同樣規劃在今年年底前完成。

彈道飛彈 中科院 建築

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