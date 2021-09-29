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獨／屢傳飛安事故 首個F-16V戰機作戰隊隊長遭拔官調職

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
軍嘉義基地機號6698的F-16V型戰機，在訓練任務中發生起飛後座艙罩飛脫的意外，緊急返降機場。圖／讀者提供
軍嘉義基地機號6698的F-16V型戰機，在訓練任務中發生起飛後座艙罩飛脫的意外，緊急返降機場。圖／讀者提供

空軍F-16V戰機近期在演訓中接連發生座艙罩飛脫與起落架突收起的意外，空軍司令熊厚基檢討飛安責任歸屬，發生飛安事件戰機所屬作戰隊隊長遭拔官調職，嘉義聯隊自聯隊長以下主官均遭行政懲處。

8月11日上午，空軍嘉義基地一架機號6698的Ｆ-16Ｖ型戰機，在一項訓練任務中，發生起飛後座艙罩飛脱的意外，緊急返降機場。調查後證實為人為疏失。

而8月31日上午6時許，一架參演國軍漢光37號實兵演習佳冬戰備道啟用操演的F-16V雙座機，在屏北機場預演時衝出跑道，戰機機首插進土裡，造成機首及起落架受損，經檢討也是人為疏失。

9月23日，面對共軍有24架軍機闖入我台灣西南空域防空識別區，我空軍也派出戰機起飛應對，嘉義基地1架F-16V戰機在進行飛行前檢查開車作業時，主起落架意外收上，空軍初步調查結果為工作不慎所致。

飛安接連出現狀況，空軍司令熊厚基在近期的飛安檢討會中公開表達不滿，下令檢討，嘉義聯隊自聯隊長以下主官均遭行政懲處，出狀況的作戰隊長遭拔官，調非主管職務。

空軍第4戰術戰鬥機聯隊，目前聯隊下轄第21、22、23作戰隊，空軍救護隊、第4修護補給大隊、第4基地勤務大隊、憲兵第4中隊，另配列通航資、天中及防砲等單位。傳基地將於11月舉行首個F-16V作戰隊成軍儀式。

空軍 戰機 F-16

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