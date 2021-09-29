獨／海巡版特種作戰突擊艇曝光 與「海陸版」一般無二

國造「突擊艇」熱！位於屏東國造小型特種船舶建造的罡旼公司，近日在大鵬灣測試海軍陸戰隊與海岸巡防署偵防分署特勤隊採購的特種突擊艇，受到矚目。海巡版的突擊艇昨已完成水上測試，獲得航行極速50節的測試結果，預畫明（30）日正式交船。有網友捕捉到新造海巡突擊艇離岸車運回廠的畫面，船影提前曝光。

海軍為強化陸戰隊特勤隊特種作戰與反恐反劫持能量，編列8億2224萬1千元預算，籌建18艘特種作戰突擊艇，現已陸續交裝中。海巡署不落人後，也採購三艘同型突擊艇，明日將交運第一艘。

海軍與海軍預計接裝的突擊艇，近日在屏東大鵬灣進行測試，海巡版本的突擊艇首艘明日將罡閔廠區交船，年底加裝軍規熱像儀。海巡署表示，現階段採購3艘特作戰突擊艇，首艘預計110年9月30日辦理交船、第2艘110年12月底交船、第3艘111年5月底交船。目前規劃視新艇接裝後，將採「建1汰1」方式，陸續汰換海巡特勤隊原9艘特勤快艇。

海岸巡防署表示，新建的突擊艇平時除執行海域反恐訓練及協助海難救助任務外，遇有突發海上恐怖攻擊、緊急海難事故或海上喋血狀況時，可迅速調度執行攻堅、救援任務，有效保障海上船舶及人員安全。

海巡偵防分署採購突擊艇3艘首艘突擊艇「交船典禮」明（30）日將於13時30分至14時30分在屏東縣屏東市前進里南一路3號的罡旻企業有限公司舉行。