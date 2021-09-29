【重磅快評】四個月軍訓役不改 甭指望戰力提升

聯合報日前獨家報導，現行四個月軍事訓練役制度又要調整，在前5周新兵訓練後，接下來11周將改分發到各主戰部隊，包括金馬外島在內。國防部長邱國正受訪時，也證實將進行這項變革，表示比起「訓完後就回家」，多了部隊甚至外島服役經歷，將可讓役男更了解部隊，會是正面影響。

部長的話乍聽有理，但這並非軍事訓練役首度採取類似模式：民國105年底國防部就宣布，次年起將「前八後八」（8周入伍訓練，8周專長訓練）改為「前五後十一」，而且後半11周要分發到常備部隊進行。然而106年11月，國防部又宣布，經過一年試辦，107年起在入伍訓5周完成後，部分人留在新訓旅進行一般專長訓練，部分人分至各兵監訓練單位實施中級專長訓練。重點是不再下部隊，再度與一般常備單位脫勾。

國防部沒有明說的是，「試辦」軍訓役男下部隊的結果，是嚴重拖累肩負第一線任務的單位。各聯兵旅原本就苦於編現比不夠，幹部已經備極辛勞，如今除了部隊本身的正常戰備訓練，還要兼當軍訓役男的「保母」，一根蠟燭兩頭燒。尤其義務役期剩下四個月，軍中不管是役男或幹部，都普遍抱持得過且過的「夏令營」心態；以及承平時刻軍事審判廢除後，對原本就是「不願役」的義務役男難以有效管教。凡此種種，都造成那時的國防部決定，必須將軍事訓練役與常備部隊分開，以免後者被「汙染」而影響戰力。

如今所有客觀條件都沒改變，卻又要走上曾經撞牆的老路。試問國防部這次有什麼辦法，讓軍事訓練役男與志願役人員突然變得水乳交融？這暴露的問題是，軍方一貫「官大學問大」的流弊：只要主事長官表現出信其可行的態度，即使是緣木求魚甚或暴虎馮河，幕僚們也無人敢有異議，甚至自動替上司編派出各種辯護的理由；誰也不會觸霉頭，提及先前已經實驗失敗過，早就曾經撞得頭破血流。

更進一步來說，當初政壇藍綠雙方在選票壓力下，難得毫無異議地通過，將兵役縮減到只剩4個月，受訓完畢就退伍。結果是造就一大群根本不能用之兵，甚至為讓為數眾多的役男能夠走完「過場」，仍須花費國軍大量的人力物力，反而變成負面的拖累。以目前軍訓役的訓練品質，以及成員的心理素質，若說這些人屆時就能動員成為可用之兵，不啻自欺欺人。遑論兵役縮減成4個月之後，導致後備部隊缺乏幹部可用的問題：目前唯一的「解方」，就是上下上下一起掩耳盜鈴，假裝問題不存在。

當然，對此唯一的樂觀解讀，就是國防部乃至政府高層，在台海局勢日趨緊張、國家安全局勢嚴峻的當下，終於體會到現行兵役制度的弊病，因此將軍事訓練役重新下部隊，當成未來檢討役期、某種程度恢復徵兵的風向球。然而，此舉勢必要讓已經習於安樂的役男們，再度承受比現在更辛苦的義務付出，完全與近年台灣政壇的媚俗趨勢相悖。對於迎合討好年輕選票不遺餘力的政府，或者早就淪為驚弓之鳥的軍方，真的有承認國王其實沒穿衣服，願意直接面對危機的勇氣？