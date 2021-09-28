軍友社舉辦敬軍演藝 慰勞海軍司令部官兵

本月2日是九二海戰勝利63周年，中華民國軍人之友社今天赴海軍司令部辦理敬軍演藝活動，邀請多位藝人表演歌舞，表達對海軍官兵巡弋海疆、保衛國土安全的敬意。活動下午在司令部中正堂舉行，軍友社理事長李棟樑、海軍副司令胡展豪中將、軍友社秘書長蔡鴻圖及300多位官兵出席活動。參與表演者包括國防部藝工隊，以及吳秀珠、陳淑萍、吳淑敏、安苡葳、陳隨意等藝人。李棟樑現場並致贈海軍司令部、國防部藝工隊加菜金，以及司令部所有官兵7-11禮券。

海軍由副司令胡展豪中將代表，回贈李棟樑「海軍之友」感謝狀，感謝他在7年軍友社理事長任內，走訪部隊1000多場、自掏腰包與發動企業界捐贈的勞軍款，總數達到7億多元。