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桃園龍城營區吊掛巨幅國旗演習 國旗製作藏巧思
雙十國慶將近，各單位訓練陸續啟動，今天上午於桃園龍城營區展開演習，現場由旋翼機吊掛巨幅國旗，場面相當壯觀，也因為適逢民國110年，因此今年的旗幟不只加大在材質及製作上更是加強重視。
今天上午於桃園龍潭龍城營區由旋翼機吊掛巨幅國旗，飛行高度約700呎，共繞行營區兩圈約15分鐘，適逢110年國慶大會擴大辦理，因此由第二○九廠傘具配置所製作，長18公尺、寬12公尺的國旗旗面4面，測試旗面2面，一面得旗幟就重達45公斤，皆已於本月16日全數製作完成。
軍備局生製中心二○九廠傘製所士官長領班丁育仁表示，此次旗製材質利用高強度尼龍所製成，本身優點熔點高、抗拉力強、延展性好，具有高強度耐摩擦力，完整旗幟由9幅布面拼接而成，最困難的地方在於國徽部分，是屬於雙層的車縫製作，車縫前須精準計算接縫位置，才不會造成國徽變形或有光暈的效應。
陸軍航空特戰指揮部空軍作戰隊忠孝分隊長陳宏基指出，因為今年的國旗旗幅重量約45公斤，在空中的飛行的挑戰增加，旗端也增加設計讓旗幟在空中展開時也可以維持得很好，但未避免吊掛旗幟時受飛機下體氣流影響旗幟，因次安排4位壓旗手壓旗，旗軸也從去年的70呎，增加到100呎，測試後最佳的飛行時數是45海哩。
丁育仁表示，這次的任務挑戰困難，期待在國慶日時，國旗能優雅的飛行在國人面前，也代表著第二○九廠的驕傲與榮耀。
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