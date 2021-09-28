影／今年國慶最「大」亮點 CH-47吊掛巨型國旗今預演

國慶就快到了，因應今年110年國慶逢10擴大辦理，規畫由航特部空運作戰隊，派遣CH-47直升機，吊掛加大旗幅的巨幅國旗飛越總統府前廣場上空。

今天上午陸軍航特部在桃園龍城營區進行國慶吊掛巨幅國旗預演，今年飛機吊掛的國旗是史上最大的一幅，長18公尺、寬12公尺、重45公斤，平攤面積估地約65坪，委託軍備局專案製作，在每個縫接處特別強化耐風壓。