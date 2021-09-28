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影／今年國慶最「大」亮點 CH-47吊掛巨型國旗今預演

攝影中心 / 記者季相儒／桃園即時報導
CH-47吊掛的巨幅國旗由地勤人員進行吊掛組合。記者季相儒／攝影
CH-47吊掛的巨幅國旗由地勤人員進行吊掛組合。記者季相儒／攝影

國慶就快到了，因應今年110年國慶逢10擴大辦理，規畫由航特部空運作戰隊，派遣CH-47直升機，吊掛加大旗幅的巨幅國旗飛越總統府前廣場上空。

今天上午陸軍航特部在桃園龍城營區進行國慶吊掛巨幅國旗預演，今年飛機吊掛的國旗是史上最大的一幅，長18公尺、寬12公尺、重45公斤，平攤面積估地約65坪，委託軍備局專案製作，在每個縫接處特別強化耐風壓。

航特部表示，參演機隊目前均依計畫及節點，實施編隊飛行訓練，國慶當日將由CH-47運輸直升機吊掛此面巨幅國旗，期待成為國慶活動亮點，展現陸航精實訓練成果。

今年飛機吊掛的國旗是史上最大的一幅，長18公尺、寬12公尺、重45公斤，平攤面積估地約65坪，委託軍備局專案製作，在每個縫接處特別強化耐風壓。記者季相儒／攝影
今年飛機吊掛的國旗是史上最大的一幅，長18公尺、寬12公尺、重45公斤，平攤面積估地約65坪，委託軍備局專案製作，在每個縫接處特別強化耐風壓。記者季相儒／攝影
CH-47吊掛的國旗是史上最大的一幅，長18公尺、寬12公尺、重45公斤，平攤面積估地約65坪。記者季相儒／攝影
CH-47吊掛的國旗是史上最大的一幅，長18公尺、寬12公尺、重45公斤，平攤面積估地約65坪。記者季相儒／攝影
CH-47吊掛的國旗是史上最大的一幅，長18公尺、寬12公尺、重45公斤，平攤面積估地約65坪。記者季相儒／攝影
CH-47吊掛的國旗是史上最大的一幅，長18公尺、寬12公尺、重45公斤，平攤面積估地約65坪。記者季相儒／攝影
CH-47落地前將巨幅國旗脫離，隨後由地勤人員回收。記者季相儒／攝影
CH-47落地前將巨幅國旗脫離，隨後由地勤人員回收。記者季相儒／攝影
今日上午陸軍航特部在桃園龍城營區進行國慶吊掛巨幅國旗預演，今年飛機吊掛的國旗是史上最大的一幅，長18公尺、寬12公尺、重45公斤，平攤面積估地約65坪，委託軍備局專案製作，在每個縫接處特別強化耐風壓。記者季相儒／攝影
今日上午陸軍航特部在桃園龍城營區進行國慶吊掛巨幅國旗預演，今年飛機吊掛的國旗是史上最大的一幅，長18公尺、寬12公尺、重45公斤，平攤面積估地約65坪，委託軍備局專案製作，在每個縫接處特別強化耐風壓。記者季相儒／攝影
CH-47吊掛的國旗是史上最大的一幅，長18公尺、寬12公尺、重45公斤，平攤面積估地約65坪。記者季相儒／攝影
CH-47吊掛的國旗是史上最大的一幅，長18公尺、寬12公尺、重45公斤，平攤面積估地約65坪。記者季相儒／攝影
CH-47落地後由地勤人員回收巨幅國旗。記者季相儒／攝影
CH-47落地後由地勤人員回收巨幅國旗。記者季相儒／攝影

國慶 國旗 直升機

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