影／今年國慶最「大」亮點 CH-47吊掛巨型國旗今預演

國慶就快到了，因應今年110年國慶逢10擴大辦理，規畫由航特部空運作戰隊，派遣CH-47直升機，吊掛加大旗幅的巨幅國旗飛越總統府前廣場上空。 今天上午陸軍航特部在桃園龍城營區進行國慶吊掛巨幅國旗預演，今年飛機吊掛的國旗是史上最大的一幅，長18公尺、寬12公尺、重45公斤，平攤面積估地約65坪，委託軍備局專案製作，在每個縫接處特別強化耐風壓。 航特部表示，參演機隊目前均依計畫及節點，實施編隊飛行訓練，國慶當日將由CH-47運輸直升機吊掛此面巨幅國旗，期待成為國慶活動亮點，展現陸航精實訓練成果。今年飛機吊掛的國旗是史上最大的一幅，長18公尺、寬12公尺、重45公斤，平攤面積估地約65坪，委託軍備局專案製作，在每個縫接處特別強化耐風壓。記者季相儒／攝影CH-47吊掛的國旗是史上最大的一幅，長18公尺、寬12公尺、重45公斤，平攤面積估地約65坪。記者季相儒／攝影CH-47吊掛的國旗是史上最大的一幅，長18公尺、寬12公尺、重45公斤，平攤面積估地約65坪。記者季相儒／攝影CH-47落地前將巨幅國旗脫離，隨後由地勤人員回收。記者季相儒／攝影今日上午陸軍航特部在桃園龍城營區進行國慶吊掛巨幅國旗預演，今年飛機吊掛的國旗是史上最大的一幅，長18公尺、寬12公尺、重45公斤，平攤面積估地約65坪，委託軍備局專案製作，在每個縫接處特別強化耐風壓。記者季相儒／攝影CH-47吊掛的國旗是史上最大的一幅，長18公尺、寬12公尺、重45公斤，平攤面積估地約65坪。記者季相儒／攝影CH-47落地後由地勤人員回收巨幅國旗。記者季相儒／攝影 國慶 國旗 直升機
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