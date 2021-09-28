海軍退將讚邱國正「鐵肩部長」 倡役期再增護國盡忠週

海軍退役中將蘭寧利今天公開稱許國防部長邱國正是「鐵肩部長」；他建議「軍事訓練役」改革「5+11」太短，11週應改為16週，甚至再新增第三階段：「護國盡忠」52週。如此才能改變後備軍人的質感與水準。

蘭寧利今以「軍事訓練役改革仍未觸及問題核心」為題在臉書貼文表示，國防部長邱國正在立院駁斥美國前國安顧問歐布萊恩「台灣應該在警察局裡面放置刺針飛彈。」的建議，表示「根本八字沒一撇，好像兒戲，不是外國人一講我方就照辦，我方也絕對不會這麼作！」現在政府舉國崇美，唯美是從下，敢於堅持原則，真鐵肩部長也！

蘭寧利說，為了在國家遭受軍事威脅時能「立即動員、立即作戰」，國防部即日起試行新版的「五加十一」軍事訓練役，也就是前五個星期的入伍訓練，後十一周的第二階段，將分四種：一、留在原新訓旅施訓；二、分發至常備野戰部隊施訓；三、選優到兵科學校接受五周中級專長訓，再分發相對性部隊訓練。四、選優直接至兵科學校實施十一周預備士官訓練。其中在第二、三類會被派到外島部隊。

但他指出，在陸軍大批接收新型裝備、武器，和全計算機化的指揮、管制、通信、情報系統與電子戰貫通全軍，已快速全面現代化，但是不管是到哪個單位受訓均無法在如此短時間內學成，而且更由於訓後沒有長時間實作，距能勝任還差的遠。如果說，受完了第二階段的專業訓練後退伍，留到戰時動員時還可以發揮專長，這一點他絕不相信。換言之，藉五加十一的軍事訓練役改革，可以改變後備軍人的質感與水準，恐怕是很難作到。

蘭寧利指出，這些變革說穿了就是藉美方屢次批評我方後備戰力不足，而改革軍事訓練役。事實上大家都清楚，真正的問題應該還是野戰、機甲部隊至今仍難募齊足額兵力，國防部急於解臨渴之急。至於戰時怎麼可能讓這些動員而來，多年前僅受過短期教訓，而沒有純熟的實際運作經驗的戰士們有立即作戰的能力，他認為這個構想過於理想，僅能試行。

蘭寧利說，如果軍事訓練役的改革仍是聊備一格，效果有限，那麼只有退而求其次，將第二階段的十一週完全交戶籍所在地的守備旅，集中全力於地區就地形、山丘、溝渠等實地防禦訓練，從排戰鬥至連戰術，置重點於夜行軍、步機槍、迫擊砲、火箭筒等射擊。戰時動員時該守備旅就負責此地區的守備，並於必要時於關鍵要地構築遲滯陣地，掩護主戰部隊出擊。

蘭寧利說，在防衛作戰上，台灣守不守的住，關鍵完全在高戰備訓練等級的常備部隊，這個兵力目標絕對應該以威脅為導向，或是以能力為導向，但是國軍幾次精減完全沒有考慮這些，而是上級交待一個願望數字，「也就是先射箭」，國防部被迫跟著畫靶，然後三軍平均分攤，再以剁手指方式個個都少一截，也就是所有功能都有損傷。事後沒有試用，更沒有檢討。對攸關國家存亡的頭等大事，這些國之重臣竟然如此輕忽，還需要敵人嗎？

蘭寧利說，所以真正的兵力目標必須要針對威脅，重新由防衛作戰的「零基」能力開始往上堆積精算，直到國家財政可以支撐的限度。此時另一個掣肘因素就是兵役期程，馬英九「哥哥、爸爸回家吃晚飯」的募兵制，真是開了國家安全一個大玩笑，兵力目標兒戲造成處處捉襟見肘，兵力不足；另外，過去幾年來無論我們推動什麼改革，聯兵旅、聯兵營，甚至此次五加十一軍事訓練改革都是因應召募兵力不足，再怎麼改都是短期而無效的，必須從根本解決。

蘭寧利建議，趁當前人氣可用，建議五加十一，十一太短應改為十六（週），再新增第三階段：「護國盡忠」五十二週。方至圓滿。