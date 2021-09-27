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防長才說共機擾台數量多 共軍電偵機27日穿越巴士海峡

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
共軍運-9通信對抗機。圖/空軍司令部
共軍運-9通信對抗機。圖/空軍司令部

空軍司令部今（27）日公布中共解放軍活動動態，有6架次快、慢速共軍軍機今日進入我西南防空識別區，其中一架運-9通信對抗機穿越巴士海峽飛抵我東岸外海空域。空軍除派遣空中巡邏兵力應對外，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監等反制措施。

空軍今晚發布新聞稿指出，共軍運-8遠干機、運-9通信對抗機、空警-500預警機、運-8反潛機 各1架次，殲-16戰機2架次，今天分別進入我西南防空識別區。

而按照空軍公布共機航跡示意圖顯示，其中一架其中一架運-9通信對抗機穿越巴士海峽飛抵我東岸外海空域後折返，對我實施電偵的可能性高。

國防部長邱國正今天在立法院備詢時表示，進入我防空識別區的共機，過去一年可能有三百多架次，但今年到九月份已達五百多架次。國軍會因應敵情變化，調整兵力整建、備戰等計畫。

空軍司令部今（27）日公布中共解放軍活動動態，有6架次快、慢速共軍軍機今日進入我西南防空識別區。圖/空軍司令部
空軍司令部今（27）日公布中共解放軍活動動態，有6架次快、慢速共軍軍機今日進入我西南防空識別區。圖/空軍司令部

空軍 巴士 解放軍

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