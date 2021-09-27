防長才說共機擾台數量多 共軍電偵機27日穿越巴士海峡

空軍司令部今（27）日公布中共解放軍活動動態，有6架次快、慢速共軍軍機今日進入我西南防空識別區，其中一架運-9通信對抗機穿越巴士海峽飛抵我東岸外海空域。空軍除派遣空中巡邏兵力應對外，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監等反制措施。

空軍今晚發布新聞稿指出，共軍運-8遠干機、運-9通信對抗機、空警-500預警機、運-8反潛機 各1架次，殲-16戰機2架次，今天分別進入我西南防空識別區。

而按照空軍公布共機航跡示意圖顯示，其中一架其中一架運-9通信對抗機穿越巴士海峽飛抵我東岸外海空域後折返，對我實施電偵的可能性高。