獨／2400億海空戰力提升特別預算 首年擬動支460億元

國防部明日將在立法院外交及國防委員會進行新年度首次業務報告，在未提及「海空戰力提升計畫採購特別條例」所需2400億元額度下，表示111年度國防公務預算編列3726億元， ，若加計新式戰機採購特別預算401億元及基金預算590億元，國防預算規模達4717億元。而據了解，國防部向朝野立委表示，「海空戰力提升計畫採購特別預算」若通過立院審議，首年將動支460億元，111年國防預算規模將達到5177億餘元。

明天業務報告人隻字未提及「海空戰力提升計畫採購特別條例」提供中科院所需預算，有關於中科院軍備研發，僅提及：委託中科院執行多項武器研發及先進科技研究等工作，置重點於航太、造船及資安關鍵技術，以落實先進武器裝備自研自製，支援建軍備戰。

報告中指出，111年度國防部公務預算編列3726億元，較110年度法定預算增加108億元，成長3％，另加計新式戰機採購特別預算401億元及基金預算590億元，國防預算規模達4717 億元，較110年度增加233億元，成長5.2％。

事實上「海空戰力提升計畫採購特別條例」也已送抵立法院，內容包括岸置反艦飛彈、野戰防空系統等，預算案原均編列在公開預算案，因對美軍購排擠效應，必須以特別預算支應。國防部軍備副部長王信龍日前拜會朝野立委，特別就這項特別預算案進行說明。據了解，國防部表示，「海空戰力提升計畫採購特別預算」首年計畫動支460億元，111年國防預算規模將達5177億餘元。

「海空戰力提升計畫採購特別條例」指名向中科院採購包括雄昇飛彈系統等八類十項國造裝備，立法院外交及國防委員會已排定下周三進行機密考察，計畫前往中科院三峽系統系製中心確認國造飛彈研發進度。