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獨／海巡特勤新特種作戰突擊艇曝光 9月30日首艘交船

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海巡署特勤隊採購K92特種作戰突擊艇。圖／取自YouTube2018罡旻企業有限公司產品簡介
海巡署特勤隊採購K92特種作戰突擊艇。圖／取自YouTube2018罡旻企業有限公司產品簡介

海軍陸戰隊特勤中隊採購海上特戰突擊艇後，海岸巡防署特勤隊也向國內廠商採購三艘配備軍規熱像儀的K92特種作戰突擊艇，首艘現正執行海上試車驗測，將於9月30日交船。新船將以「建1汰1」方式，陸續汰換原有的特勤快艇，同時可望作為台美海巡戰技交流平台。

海軍為強化陸戰隊特勤隊特種作戰與反恐反劫持能量，編列8億2224萬1000元預算，向國內罡旻18艘特種作戰突擊艇與軍規紅外線熱像儀、登船工具等相關裝備決標作業。並由美軍抵台教授相關課程。

海岸巡防署偵防分署去年也編列1億380萬元預算，執行3艘突擊艇統包採購案，向同一廠商採購同規格的K92特種作戰突擊艇，同時也配備軍規紅外線熱像儀。海巡署表示，首艘突擊艇預計110年9月30日辦理交船、第2艘110年12月底交船、第3艘111年5月底交船。目前規劃視新艇接裝後，將採「建1汰1」方式，陸續汰換原9艘特勤快艇。

據了解，原特勤快艇因老舊性能下降，極速只剩30節，新購特勤快艇極速可達50節。

海岸巡防署表示，新建的突擊艇平時除執行海域反恐訓練及協助海難救助任務外，遇有突發海上恐怖攻擊、緊急海難事故或海上喋血狀況時，可迅速調度執行攻堅、救援任務，有效保障海上船舶及人員安全。

日前海巡新建突擊快艇與海軍陸戰隊特勤快艇同時執行海上測試，性能優異，官員認為，海巡特勤隊除可藉此與海軍陸戰隊進行交流外，也將藉此平台與美國海岸巡防隊進行戰技交流。官員說，首艘特勤快艇將於9月30日舉行交船儀式。

海岸巡防署特勤隊也向國內廠商採購三艘配備軍規熱像儀的K92特種作戰突擊艇，首艘現正執行海上試車驗測，將於本月30日交船。新船將以「建1汰1」方式，陸續汰換原有的特勤快艇（如圖），同時可望作為台美海巡戰技交流平台。圖／海巡署提供
海岸巡防署特勤隊也向國內廠商採購三艘配備軍規熱像儀的K92特種作戰突擊艇，首艘現正執行海上試車驗測，將於本月30日交船。新船將以「建1汰1」方式，陸續汰換原有的特勤快艇（如圖），同時可望作為台美海巡戰技交流平台。圖／海巡署提供
美國海岸巡防隊人員固定來台與海巡署執行戰技交流示範。圖／海巡署提供
美國海岸巡防隊人員固定來台與海巡署執行戰技交流示範。圖／海巡署提供
海巡署特勤隊採購K92特種作戰突擊艇。圖／取自YouTube2018罡旻企業有限公司產品簡介
海巡署特勤隊採購K92特種作戰突擊艇。圖／取自YouTube2018罡旻企業有限公司產品簡介

海巡署 海軍 陸戰隊

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