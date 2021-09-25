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陸軍航特部規畫台東設基地 因地方反彈已現況結案
陸軍航空特戰指揮部因應未來台灣防衛作戰需要，規畫台東豐年機場作為AH-64阿帕契攻擊直升機等軍用直升機及特戰連的訓練基地，不過，相關經費未列入國防部111年度預算書內。軍方今證實因地方反彈，已現況結案。
軍方人士透露，與地方溝通2年的時間，但地方上都持反對態度，因此，相關預算去年已暫緩執行，今年並現況結案；現階段會重新檢討訓練基地的規畫，但不會放棄任何在東部設置基地的構想，畢竟東部是很重要戰略區塊。
陸軍航空特戰指揮部因應未來台灣防衛作戰需要，2018年規畫台東豐年機場作為AH-64阿帕契攻擊直升機等軍用直升機及特戰連的訓練基地，且軍方展現最大誠意，2年來多次展開與地方的說明座談，仍不被地方接受。
軍方強調直升機航空噪音平均約49.1分貝，和豐年機場平均56.3分貝影響較小，不會對民眾生活品質產生額外干擾；另噪音補助方面，與豐年機場協商後，以里劃分補助區域，最高補助每戶4萬5千元。但地方認為已經有空軍志航基地，不想再有噪音及飛安問題，因此堅決反對。
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