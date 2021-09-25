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F16因起落架意外收起輕損 空軍：加強訓練避免再發生

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

媒體報導，空軍一架F-16V戰機前天要升空監控共機，進行起飛前檢查時不慎因為起落架意外收起造成戰機輕損。空軍司令部今天表示，初步調查結果是工作不慎所造成，目前已採多項精進作為防範再發生。

媒體報導，中共解放軍23日上午派出19架各型軍機侵入我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣兵力應對，其中嘉義空軍第4聯隊派遣F-16V型戰機升空，但一架機號6650的戰機，進行起飛前檢查時，不慎因為起落架意外收起，導致戰機輕損。

空軍司令部今天表示，23日上午嘉義基地1架F-16 型機，於機庫執行飛行前檢查開車作業時，主起落架意外收上，造成飛機輕損、人員平安。

空軍司令部表示，事件肇因經專案小組初步調查結果為工作不慎所致，目前已採取多項精進作為，持續加強相關技術及人員訓練，以防範類似案件再發生。

空軍 戰機 F-16

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