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大陸2艘解放軍飛彈護衛艦 連2天在台灣東南海域現蹤

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
軍方內部證實，針對共軍機艦頻繁挑釁，國防部去年十一月針對「經常戰備時期突發狀況處置規定」增修訂了廿五條狀況與處置作為。圖為戰備中的空軍台南聯隊IDF戰機。記者洪哲政／攝影
軍方內部證實，針對共軍機艦頻繁挑釁，國防部去年十一月針對「經常戰備時期突發狀況處置規定」增修訂了廿五條狀況與處置作為。圖為戰備中的空軍台南聯隊IDF戰機。記者洪哲政／攝影

中國大陸解放軍2艘飛彈護衛艦，昨天與今天在台灣東南海域活動，加上昨天共軍軍機頻繁闖入我東南空域，引起軍事迷關注。國防部回應台灣周邊軍事動態全程掌握中。

軍方人士透露，昨天凌晨3點多，1艘解放軍飛彈護衛艦出現在花蓮東方40浬，往南航行，被我方雷達偵測追監，隨即進入巴士海峽，脫離我監控。

未料，今天同樣時間點，又有一艘解放軍飛彈護衛艦出現綠島東方116浬處，同樣往南航行進入巴士海峽，早上8點多脫離國軍監控範圍。連兩天東南海域出現解放軍護衛艦，引起關注

據了解，昨天解放軍軍機多機種、多架次闖入我東南空域，國軍除廣播驅離、飛彈追監外，這幾天在台東志航基地移地訓練的空軍幻象2000戰機，也隨時掌握東南空域、海域狀況

解放軍 飛彈 南海

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