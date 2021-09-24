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大陸2艘解放軍飛彈護衛艦 連2天在台灣東南海域現蹤
中國大陸解放軍2艘飛彈護衛艦，昨天與今天在台灣東南海域活動，加上昨天共軍軍機頻繁闖入我東南空域，引起軍事迷關注。國防部回應台灣周邊軍事動態全程掌握中。
軍方人士透露，昨天凌晨3點多，1艘解放軍飛彈護衛艦出現在花蓮東方40浬，往南航行，被我方雷達偵測追監，隨即進入巴士海峽，脫離我監控。
未料，今天同樣時間點，又有一艘解放軍飛彈護衛艦出現綠島東方116浬處，同樣往南航行進入巴士海峽，早上8點多脫離國軍監控範圍。連兩天東南海域出現解放軍護衛艦，引起關注
據了解，昨天解放軍軍機多機種、多架次闖入我東南空域，國軍除廣播驅離、飛彈追監外，這幾天在台東志航基地移地訓練的空軍幻象2000戰機，也隨時掌握東南空域、海域狀況
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