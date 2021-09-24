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國防預算史上最高 蘇貞昌：讓自己更強大國際才更看得起

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。報系資料照
行政院長蘇貞昌。報系資料照

明年度整體國防預算規模高達4700多億元，創下歷史新高。行政院長蘇貞昌今給立法院的施政報告書面報告中指出，「台灣唯一的選項，就是要展現自我防衛決心並付出努力，讓自己更強大、更團結，國際才會更看得起我們，只有自助，才會有人助」。

蘇貞昌給立法院的施政報告中，以「國家安全、社會安定、人民安心、永續發展」等四大主軸，在國家安全部分，蘇貞昌提到，明年整體國防預算規模創歷史新高，行政院上周也將5年2400億元的「海空戰力提升計畫採購特別條例」送至立法院審議，希望立法院能夠支持。

蘇貞昌表示，2周前「國艦國造」的海軍「塔江艦」已正式成軍，加上今年4月的「玉山艦」下水、「嘉義艦」交船，為捍衛海疆再添戰力；後年底前，也將把現有141架F-16A/B block戰機全數升級為F-16V，今年11月首支F-16V作戰隊就要正式成軍；明年1月1日將成立「國防部全民防衛動員署」，讓平時、戰時無縫接軌。

蘇貞昌也提到許多國家友台的動作，以及各國捐贈台灣疫苗，是善的循環，也彰顯患難見真情的真締，「德不孤，必有鄰」，台灣堅守信念、捍衛普世價值，獲得國際認同與奧援，台灣也將大力拓展與民主同盟友邦實質關係，持續發揮正面力量，為世界做出貢獻。

蘇貞昌 立法院 F-16

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