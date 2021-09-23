上下午都來！今日24架共機侵擾我西南空域 架數史上第三多

空軍司令部今天兩度發布中共解放軍在我西南空域活動動態，上、下午計有24架次共機進入我西南防空別區，其中屬快速機、對我威脅較大的殲16機就有14架，遭我空軍反制。

空軍今天稍早發布的解放軍今日動態，上午共有19架共機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），分別為12架殲16機、2架運8反潛機、2架轟6機、2架殲11機、1架運8遠干機。

空軍剛剛發布共機最新動態，下午有5架共機進入我西南空域，分別為2架殲16機、2架殲11機及1架空警500機。

根據空軍公布的共機路線圖，上午運8反潛機、轟6機和運8遠干機穿越巴士海峽抵達我東部外海。

這是空軍公布共機在我西南空域活動動態以來，侵擾我防空識別區共機架數第三多的一次，根據公布資料，今年6月15日有28架共機，創國防部公布統計以來最多架共機的紀錄，次多則是4月12日有25架。