台船承造百噸級海巡署巡防救難艇今下水 最高航速30節

台船承造海巡署100噸級巡防救難艇，台船編號HNO.1147，今天上午在台船基隆廠舉行下水典禮儀式，儀式由基隆廠朱有亮廠長與海巡署艦隊分署陳泰廷主任秘書主持，並請海巡署艦隊分署陳泰廷主任秘書夫人黃淑美女士擔任擲瓶人。最高航速可達30節，續航力更達1200浬。

台船公司表示，該救難艇去年7月開工，12月安放龍骨，在基隆廠努力與監造下完成各項建造期程，今天舉行下水典禮。台船說，海巡署委託建造的15艘百噸級巡防救難艇，台船陸續都如期如質完成任務。

該救難艇最高航速可達30節，續航力更達1200浬（約2160公里），藉由提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總重，有效提高航行穩度與適航性。台船公司積極配合「國艦國造」政策，建造海巡署與海軍建造作戰性能優異之艦艇國家政策，目前除100噸級系列船外，尚有海巡署委建4000噸級及1000噸級巡防救難艦建造中。

台船指出，未來除各項軍艦及公務船建造，也將積極爭取海巡署各式艦艇全壽期維修長約，期許能提供最大後勤維修能量，作為我國國防戰力之最堅強後盾。