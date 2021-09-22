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空軍否認F-5戰機儀表故障 揚言送辦監聽空用頻道民眾

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
台東志航基地機群。圖/本報資料照
台東志航基地機群。圖/本報資料照

疑有民眾今天以無線電聽取空用頻道蒐獲空軍一架在空的F-5型戰機儀表故障，但媒體報導後空軍出面否認，強調機務正常，揚言將使用無線電監聽的民眾移請司法機關調查。

有媒體今天下午報導宣稱，台東志航基地一架在空進行訓練的F-5型戰機，今日下午3時30分左右儀表板突然失靈，立刻要求返場降落。

媒體報導披露塔台和飛行員溝通細節指出，由於儀表沒有作用，戰機在三邊降落航線時，飛行員透過塔台目視起落架是否完全放下，才進入五邊航線順利降落。

但空軍司令部今(22)日發出新聞稿以「鄭重聲明」用詞澄清表示：「內容子虛烏有」，完全不是事實，籲請媒體報導前，善盡查證責任，避免誤導視聽。

空軍司令部說，空軍今日相關訓練任務，機務狀況均正常；另疑似民眾違法使用無線電監聽空用頻道，空軍將移請司法機關調查，並提醒民眾切勿刺探軍情，肇生觸法情事。

空軍 戰機 航線

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