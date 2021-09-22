補強戰備 國軍34項軍投新建案預約1321億餘元預算

立法院開議即將針對111年度國防預算案及額度高達2400億元的建軍特別預算案進行檢視，而經統計，國軍在新年度公開項目中「新建」的軍事投資項目，總計有34項，預計投資金額達到1321億1695萬1000元，明年度將先支出41億2261萬9000元。

本報統計，111年度國防部公開預算案中軍事投資新建案部分，其中單項額度最高的，是空軍的F-16型機遠距精準武器籌購案的470億8073萬元，次之則為海軍康定艦戰鬥性能提升431億5990萬1000元。

各軍種詳細新建案項目如下：

陸軍新型目雷達系統32億4749萬8000元；精準空投傘具1億9588萬6000元；陸軍、憲兵狙擊手專用系統分別4億9179萬與9287萬1000元；湳湖彈庫興建工程9億9051.1萬元；戰甲車掩體興建工程第一階段9億177萬8000元；各軍種衛生部隊衛勤裝備整備約23億元。陸軍戰場抗壓館16億164萬4000元；合理目險訓練場2億8404萬2000元，班用機槍採購4億2889.1萬元；120公厘迫擊砲1億5739萬3000元。

其中各軍與一級單位衛生部隊裝備整備，是準備籌購城市型救護車等25項軍醫裝備，強化部隊救護傷患功能。

海軍部分則有康定艦戰鬥性能提升所需431億5990萬1000元；特種裝備用光學射瞄系統4933萬7000元；金門縣烏坵碼頭新建工程11億6500萬元；左營、蘇澳及基隆地區新建置救火、堵漏訓場18億5183萬4000元。

空軍部分則有F-16型機遠距精準武器籌購案470億8073萬元；高高空無人機系統217億2254萬元；各軍遙控無人機防禦系統合計約41億餘元；三軍總醫院松山分院擴充醫療能量設備整備1億8600萬元。

此外，軍醫局也編列有提升災難救援醫療設備整備9億6633萬6000元；國軍醫院精準醫救護設備整備8億8408萬元。

以上34案合計1321億1695萬1000元，明年度將先支出41億2261萬9000元。

陸軍表示，因應作戰需求，陸軍戰甲車掩體興建工程第一階段編列9億177萬8000元，明年先編列1026萬餘元進行行政規劃，主旨是為因應作戰需求，將在各地興建符合需求的掩體設備，提供戰甲車良好的掩蔽隱蔽及防護力。