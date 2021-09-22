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影／國防漏洞？緊鄰空軍清泉崗基地圍牆3鐵絲網被破壞

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
疑似漢翔公司沙鹿廠圍牆的蛇形鐵絲網被破壞，距離空軍清泉崗基地和台中機場很近。記者游振昇／攝影
疑似漢翔公司沙鹿廠圍牆的蛇形鐵絲網被破壞，距離空軍清泉崗基地和台中機場很近。記者游振昇／攝影

最近有民眾發現，疑似漢翔公司沙鹿廠的圍牆蛇型鐵絲網約有3處被破壞，圍牆高度250公分，沒有鐵絲網防護，外人可輕易爬梯侵入或偷看，該區緊鄰空軍清泉崗基地和台中機場，漢翔沙鹿廠目前肩負空軍F16A/B型戰機升級重任，另有勇鷹號高教機量產專案，民眾擔心鐵絲網被破壞，恐成國防機密漏洞。

漢翔公司今天表示，這段圍牆不確定是哪單位權責，將會同空軍單位勘查；空軍第三聯隊今天表示，這段圍牆是漢翔公司權責，已被破壞一段時間，軍方曾發文請漢翔公司修復。

記者今天實地到這段圍牆外圍查看，經過狹窄巷道和農路，看到約3處圍牆蛇型鐵絲網被破壞，其中二處需經過工廠前，記者靠近立刻有狗衝出並狂吠，圍牆上鐵絲網可看出明顯人為破壞，有利剪剪斷再扯開，部分圍牆上已無鐵絲網保護，圍牆上方架設一具攝影機。

圍牆離地約250公分，現場有木椅，不知何人所放，如果被人爬上圍牆，應可輕易攀越，再走過一段樹林即進入軍事要地範圍，鄰近是空軍清泉崗基地和陸航等國軍基地。

空軍 清泉崗

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