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國慶展演空中兵力預演時序曝光 選這個時間避免擾民
2021年雙十國慶將有大規模國防戰力展演，參演的空軍三型主力戰機、雷虎小組與陸軍航特部旋翼機等空中受校序列，計畫於本月28日上午實施首度半兵力預校，隨後在30日、10月5、7日三天實施全兵力預演。台北市居民當日上午若聞戰機音爆聲，毋須驚慌，是國軍部隊正在操演。
過去國慶戰機分列預演，都選在拂曉時刻，常有民眾反應受到驚嚇，抱怨擾人清夢，甚至上網稱「是不是老共打過來？」今年主導空中操演序列的空軍作戰指揮部決定，將戰機預演通過北市上空時間整到上午9時到10時，避免清晨擾民。
今年參加國慶展演的空中部隊包括空軍IDF、F-16、幻象2000三型主力戰機加雷虎小組，將通過府前空域實施衝場，陸軍航特部各式旋翼機也將實施分列，並由CH-47SD懸掛巨幅國旗通過府前觀禮台，各機隊已在各基地實施編隊覆練。空中序列目前規畫本月28日上午實施首度半兵力預校，隨後在30日、10月5、7日三天實施全兵力預演，時間都在上午9至10時。
今年空中分列機隊仍將自淡水河口空域進入台北市，近日已有航迷勘察河道右側觀音山硬漢嶺平台，屆時準備據高點拍攝戰機編隊畫面。
雙十國慶典禮10月10日在總統府前舉行的國慶展演活動，軍方出動所可現役裝備輪車部隊，包括雄風、天弓、愛國者乃至首曝光的陸軍「陸射劍二」獵隼飛彈車都將參演外，政府各部會也有參演車隊，將依序通過府前，29日凌晨將實施首度預演。
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