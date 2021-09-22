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空軍秀精準打擊戰力 披露F-16戰機發射雷射導引炸彈照
國軍編列2400億元高額特別預算案，主打建構不對稱精準打擊戰力。空軍內部期刊「中華民國的空軍」本（9）月封面刊載一張F-16戰機掛載AN/AAQ-14「神射手」標定莢艙執行發射雷射導引炸彈的畫面，畫面中炸彈裝設的雷射導引套件，引起外界注目。
「中華民國的空軍」刊載這張戰訓照，據信是在石礁靶場上空，垂直尾翼上仍有814空戰勝利80周年紀念塗裝。而戰機掛載的是傳統AN/AAQ-14「神射手」標定莢艙，能為雷射導引炸彈標定地面目標。照片中的戰機同時投射兩枚裝配有雷射導引套件的炸彈，彈頭套件少見地採用白色塗裝。空軍表示，彈種是GBU-12鋪路二型雷射導引炸彈。
空軍過去就擁有發射雷射導引炸彈的戰力，現美方不但進一步售我性能更優異的「先進狙擊標定莢艙」（Sniper ATP），去年（2019）又宣布售我少量「雷射導引聯合直攻彈械（LJDAM）」，我國現役F-16或陸續成軍的F-16V戰機，將能執行更加精確攻擊的任務。
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