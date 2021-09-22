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向美採購軍備編在年度預算？邱國正解釋

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
國防部長邱國正(左)。記者徐偉真／攝影
國防部長邱國正(左)。記者徐偉真／攝影

明年國防預算將向美採購先進武器編入年度預算，國產化武器編在特別預算。國防部邱國正今天表示，特別預算編列完全考量到敵情，因此請求編特別預算強化戰備，很自然地把一些飛彈方面的移到特別預算。

立法院今天邀請行政院長蘇貞昌進行專案報告，提出新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告。

邱國正在院會前受訪時表示，特別預算編列完全考量到敵情，大家都很清楚我國這幾年來受到很大壓力，所以特別請求編列特別預算強化戰備，要編的劃一定把它當技術純熟而且有把握可以完備的來考量，所以很自然地把一些飛彈方面的移到特別預算。

媒體詢問是否準備說帖，邱國正說，因為每次要編列特別預算時，大家會有很多問題，民眾也有知的權利，國防部也有必要告訴外界有編列必要外，大家可以放心，這可以強化我方戰備。

媒體追問說帖引用外媒，邱國正說，他不這樣認為，敵情研判從未停過，外媒也是參考之一，但不是全然，事實國防部每天都在做情報判斷，研判敵情來龍去脈，漢光演習也有這樣做，不會完全按照國外講法。

談到2400億元特別預算用以應對敵情，邱國正說，他之前說過，國軍備戰不求戰，若敵人來犯，我方唯一選項就是奉陪，沒有多久的問題，我方不要設限自己，沒有「幾天」的問題，國軍就奉陪，我方也不挑釁，國軍就是備戰不求戰、應戰不避戰，永遠把握這原則。

邱國正 國軍 國防部

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