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獨／國慶府前國防戰力展示 國造獵隼防空飛彈首曝光

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
中科院以「勁弩」專案為名，研發出以40公釐機砲與劍二陸射型飛彈（左）搭配的近程防空系統，但陸軍「獵隼專案」僅採購劍二防空飛彈，未採用機砲系統。 中科院／提供
中科院以「勁弩」專案為名，研發出以40公釐機砲與劍二陸射型飛彈（左）搭配的近程防空系統，但陸軍「獵隼專案」僅採購劍二防空飛彈，未採用機砲系統。 中科院／提供

十月十日國慶日府前將舉行國慶展演，國防部已在新竹湖口國家校場成立訓練指揮部，動員陸、海、空軍裝備進行訓練。據指出，國軍集結三軍輪型武器裝備，包括天弓飛彈、愛國者飛彈與雄三反艦飛彈等機動裝備，都將參演這項明顯為國防戰力展示的展演，地面受校裝備序列預計本月29日凌晨府前首度預演，陸軍八軍團正在接裝的「獵隼」防空飛彈，屆時可望首度亮相。

國軍在漢光37號演習實兵驗證期間，就在湖口成立國慶展演訓練指揮部，集結三軍裝備排序進行展演訓練，今年除仍有救災英雄序列外，為爭取「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案所需2400億元預算，展演集結三軍主戰裝備，地面部隊除可能破壞台北市府前周邊道路的履帶車輛未參演外，其餘輪型軍備車輛都將參與這項展演，爭取國人對國防預算的支持。

參加展演的陸軍航特部各型旋翼機、空軍IDF戰機等空中序列，近期已在桃園龍潭601旅及台中清泉崗進行空中校閱的練習，地面部隊則由陸軍成立訓練指揮部，集結三軍裝備，整合成通過觀禮台約須廿餘分鐘的軍備序列，進行分列訓練，包括主戰的天弓、愛國者、雄風等陸基飛彈，都將參演，規模不遜2015年紀念抗戰勝利70周年國防戰力展示。陸軍正接裝的國造獵隼防空飛彈屆時可望首度對外亮相。

陸軍以「獵隼計畫」為名，編列143億餘元向中科院採購「新型野戰防空武器系統」含載具，內容包括246枚陸射天劍二型防空飛彈，去年10月至110年9月執行資格作戰測評，11月實施運車教育、12月驗測運彈車鐵運、陸運等測評項目，今年開始撥交，預劃優先汰換八軍團（南台灣）所使用老舊檞樹飛彈系統。

根據北市府警局道路管制資料顯示，29日凌晨總統府前周邊道路將進行管制，提供包括國防部在內國慶展演地面部隊進行首度預演，陸軍航特部各型旋翼機、空軍IDF戰機等空中分列序列，今年則仍將從淡水河口飛進台北市，目前首度預演時間未定，估計會落在29日前或後日的拂曉時分。

愛國者飛彈 陸軍 國慶

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