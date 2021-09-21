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國軍霸凌有三種 中校拍人後腦、拉耳朵、掐頸被送辦

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
網飛（Netflix）播映描述南韓軍隊霸凌文化的《D.P：逃兵追緝令》（D.P：Dog Days）影集受到歡迎，點擊率破千萬，軍隊高階對低階、資深對資淺的霸凌也受到討論與關注。圖／取自Netflix網頁
網飛（Netflix）播映描述南韓軍隊霸凌文化的《D.P：逃兵追緝令》（D.P：Dog Days）影集受到歡迎，點擊率破千萬，軍隊高階對低階、資深對資淺的霸凌也受到討論與關注。圖／取自Netflix網頁

網飛（Netflix）播映描述南韓軍隊霸凌文化的《D.P：逃兵追緝令》（D.P：Dog Days）影集受到歡迎，點擊率破千萬，軍隊高階對低階、資深對資淺的霸凌也受到討論與關注。但經國防部統計，國軍最多的霸凌案例，其實是不服管教。

迷你影集《D.P：逃兵追緝令》是由韓國漫畫家金伯通（Kim Bo-tong）於2015年開始連載的作品。描述主角「安俊浩」服義務役在軍中目擊的老兵欺負新兵情節，主角後來加入憲兵的「逃兵追緝組」，外出追拿多是因不堪部隊霸凌而離營的逃兵。影集一開始，就是老兵在寢室要求新兵半蹲的畫面。影集由韓星丁海寅、具教煥主演。第一季上映後頗受歡迎，韓國是義務役兵制，我國過去也有義務役，軍中霸凌文化因此劇在網上受到討論。

國防部曾向立法院提出報告，依國軍部隊組織文化特性，將軍中霸凌區分為不服管教、違反合理管教與平階言語挑釁肢體衝突三個類型。違反者檢討重懲，或移送法辦。而軍中霸凌的定義，含括校園霸凌肢體、言語、關係、網路、反擊及性霸凌的定義。

國防部統計，統計107至109年，國軍有違反長官及部屬職役職責及同胞欺凌等霸凌案51入，其中以違反部屬職責、即不服管教65%最高，違反長官職責、即違反管教19%次之，再次之即為同胞欺凌的16%。

從國防部公布近年的實際霸凌案例中，有上兵毆打士官、二兵打軍訓役男，或三字經辱罵上級等，言語汙辱、毆打等明顯霸凌固然有之，也有中校在營區內拍打軍官後腦、拉耳朵及掐頸，有上士辱罵士官要求半蹲45分鐘，或要求士官蹲下1小時及伏地挺身數十分鐘，還有軍官要求士官開合跳400下，都被視為霸凌，犯事者均遭行政處份或移送法辦。

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