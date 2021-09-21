海軍塔江艦海劍二超神秘 垂直發射系統受關注

海軍沱江級「塔江艦」由蔡總統授旗正式成軍，海軍曾稱讚隨艦安裝的海劍二型飛彈是我國中科院研製最新型防空飛彈，在防空及反艦飛彈攔截效能上更符合海軍作戰需求。不過，海軍過去曾要求研製的是垂直發射系統，目前塔江艦搭載劍二則是置於船舯彈艙的「斜射」裝備。目前傳垂直發射的32聯裝海劍二，準備應用在海軍康定級艦性能提升案

海軍塔江艦歷經交艦、接艦、成軍，艦影曾多次曝光，也不止一次說明艦上配備中科院自研的海劍二防空飛彈，但對外釋放的影片都沒有實際裝備影像，成軍時邀請媒體採訪，也未開放彈艙供外界檢視，僅在對外釋出的新聞稿文字提及。

據了解，海軍以「震海專案」為名建造新一代巡防艦，擬整合戰鬥管理系統、固定式三維相列雷達及海弓三垂直發系統的「迅聯專案」，以及中科院自行研發旋轉式三維相列雷達及海劍二垂直發射系統，但傳兩案研發進度均落後，今年才要進行全系統功能驗證。尤其海軍與中科院現因迅聯案成果認知不同而「撕破臉」，監察院已介入調查，旋轉式三維相列雷達及海劍二垂直發射系統研發成果未卜。

目前可見的是，新成軍塔江軍艦應用了自陸軍蜂眼雷達改良的旋轉式三維相列雷達，但搭載的海劍二飛彈，仍是傳統以裸露發射箱置於船舯彈艙的斜射裝備。

但中科院與海軍月前曾證實，由國人自製垂直發射、32聯裝的海劍二飛彈系統，目前已完成海上初期作戰測評，符合海軍需求，今（110）年起陸續進行裝備交付及部署。

據指出，海基劍二防空飛彈系統，射程可達30至50公里，去年9月曾在我向美採購的MK41垂直發射系統成功進行射擊，今年4月中旬則進一步在高雄艦上在「迅聯專案」的國造3D相位陣列雷達導引下，以中科院自製的垂直發射系統射擊成功，皆命中目標。海劍二將以32聯裝系統形態，部署在升級後的康定艦，取代艦上老舊的海欉樹防空飛彈。