國防部爭取建軍特別預算 點名共軍075艦對台威脅最劇

國防部將高達2400億元的「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」送立法院待審，點名稱「中共領導階層日趨獨裁」，恐加速對台動用武力，因此我國必須在短時間內建構相對性的「不對稱戰力」，以有效嚇阻戰端發生。而其中最明顯的趨勢，是共軍075型兩棲攻擊艦已陸續加入作戰序列，預判將改變對台作戰模式，共軍將能對台進行三棲登陸作戰。

共軍排水量4萬噸的075兩棲攻擊艦能投送大量部隊與裝備，並作為陸基直升機返程補給平台，能成攻台兩棲作戰平台，整理陸方言論，多稱075兩棲攻擊艦除執行維護南海島礁「主權」外，另一重點是執行對台軍事任務。而美方也曾就此威脅向我預警。

對台灣當前面對共軍敵情威脅，國防部說，當前敵情威脅日益嚴峻，中共各項軍事準備均以攻台作戰為核心，近來頻密派遣機、艦侵擾我西南海、空域，強化其監偵力度，測試我預警能力與應處作為；另075型兩棲攻擊艦已陸續加入作戰序列，預判將改變對台作戰模式，規模擴大為三棲登陸作戰，大幅壓縮我接戰應變時間，我亟須在短時間內建構相對性的武器裝備，以空間換取時間，確保國家安全。

國防部同時指出，面對中共解放軍挾龐大國防經費，軍力快速崛起，且每年仍持續以超過上百架戰機進行量產，並在近五年內已列裝90餘艘各型艦艇，加上中共領導階層日趨獨裁、宣示2027年達成「建軍百年」目標及其民族主義高漲等因素，恐加速對台動用武力。

國防部進一步稱，建軍備戰工作，無法預期戰爭何時發生，為阻止其發生，且面對極可能短時間內升高衝突危機，因此有必要針對中共解放軍的建軍與擴軍，在短時間內建構相對性的不對稱戰力，以有效嚇阻戰端發生。

國防部認為，我國國防以維護和平及預防戰爭為首要目標，並積極發展嚇阻侵略的關鍵戰力，以因應未來安全挑戰。但近年中共不斷擴大軍事活動及採取灰色地帶行動，企圖消耗我空軍戰力，亟須籌獲具備「大量、機動、遠距、精準、相對價廉與效高」的不對稱戰力因應，以發展成熟的國造各式精準飛彈，納入快速量產，期以追監及攔截併用模式，有效提升空防能力及減少戰機損耗。

另考量我海軍主戰艦艇均已老舊，但新一代主戰艦獲得期程冗長，規劃以發展成熟的海上輕快兵力「高效能艦艇」提前量產方式，以快速形成制海不對稱戰力，並依海洋委員會海巡署戰時納入國軍防衛作戰體系平戰轉換作業規範，於戰時可由海軍換裝執行戰備任務，即時納入戰鬥序列，因此規劃配合海巡艦艇籌獲期程，加裝飛彈發射架及指管裝備等戰時武器系統，提升平戰轉換能力，於戰時有效協助海軍執行聯合作戰任務。