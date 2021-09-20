反共急先鋒 全方位解構神秘國軍心戰特遣部隊人裝

國防部心戰大隊接裝「二代心戰作業車」，將據此編成三個「心戰特遣隊」實施對敵作戰，不但可機動生產對敵心戰素材，還能作為政戰局所屬專業單位軍聞社、青年日報、漢聲電台的遠距作業載台及無線廣播備援系統。

本報全方位解構國軍這項新裝備性能與部隊編制如下：

心戰特遣隊／

編成及配備：

由國防部主導，將心戰大隊含漢聲電台與藝宣中隊在內一至五中隊能量，整合在一個特遣隊裡，至多可編成三個特遣隊，每隊配備二代心戰作業車、機動廣播車、新一代心戰喊話車、衛星轉播車。每隊約四十五人，至多可編成三個特遣隊。

任務：戰時進駐作戰區執行對敵心理作戰任務，平時支援國軍各項重大演訓及全民國防大型活動使用。

二代心戰作業車／

一、價格：三台心戰作業車與新型喊話車2700萬元

二、載台與車廂：載台採用15噸賓士柴油貨車構改，搭配德製軍規齊柏林車廂，由金賓公司整合電力、網路、電視系統，透過車體外接孔，可連接市電、軍用延伸節點、軍、民用網路，以供作業使用。隨車配賦發電機，在野戰狀況下可獨立運作，並可於30分鐘內完成心戰中心開設。

三、隨車配備：

通資系統：1、軍規191通訊機，連結作戰區聯兵旅指揮官網；2、軍網線路，搭配國軍「戰略溝通處理系統」，可連結國軍聯合作戰中心、各戰區、聯兵旅政戰中心，提供心戰作業使用，系統各自獨立，確保心戰作業車指管通情暢通。3、軍網建置「戰略溝通訊息處理系統」。

衛星通訊：1、搭載C頻衛星終端系統，可即時收視CCTV、央視等中國大陸電視頻道；2、KU頻衛星電話，可遂行遠端支援，提供特遣隊與心戰大隊指揮所通聯、視訊傳遞。

心戰資訊裝備：四台作業電腦與一台影音工作站、行動攝影棚、大圖輸出機、快速印表機。平台儲存大量心戰影片及素材，進行心戰資源交換。

四、文宣器材：配備戶外雷射投影設備，除投影機外，車側有200吋投影幕及音響。

五、心戰野戰投射系統：配備攝影、廣播、撒布傳單的無人機系統。

現況：

正實施換裝訓練中，預劃明年起投入作戰序列，並支援國軍各項重大演訓及全民國防大型活動使用，驗證全車作戰效能。