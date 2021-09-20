國軍「二代心戰作業車」曝光 化被動為主動的攻勢政戰

國防部心戰大隊七月完成三輛新型「二代心戰作業車」接裝，車輛配備能喊話、能撒傳單的無人飛行載具與衛星上傳下載裝備與各式心戰影音器材，搭配機動廣播車與衛星轉播車，新編成三支心戰特遣隊，成為機動「謀略戰」中心。預劃明年起投入作戰序列，並支援國軍各項重大演訓及全民國防大型活動使用。

漢光37號演習實兵驗證期間，本報直擊新式心戰作業車在北投復興崗實施接裝複訓，機動的裝甲車廂內雲集各式影音、平面資料整合器材，快速透過衛星取得大陸CCTV、央視等中國大陸電視頻道影音，除可提供作戰區指揮官同步掌握中共輿情及解放軍情勢，搭配大數據作業系統，研析陸區民、社情反應，精準產製心戰論點提作戰區指揮官指導「戰略溝通」作為外，也能拮取中共公開情資，進行分析或變造、偽冒，成為心戰武器。

國防部表示，心戰大隊自民國99年起，透過自行設計、改裝一代心戰作業車，初步達成作業平臺機動化，便於配屬部隊執行戰術性心戰任務，但隨著裝備系統老舊，以及當前「資訊心理戰」發展趨勢，尤其近年中共不斷透由網路、社群等文宣平台對我執行認知作戰，試圖深化台灣內部矛盾及降低我國人對政府施政信心，如何反制及遂行資訊心理戰成為心戰部隊主要任務，傳統心戰作業車已不敷現代化作戰使用，因此於民國109年辦理「二代心戰作業車」軍投建案，並於今年7月底完成交貨驗收。

心戰大隊披露，新式二代心戰作業車整合網路、情報、文宣、宣慰等作戰能量，採模組化設計，將所需各項設備融入車廂內，使其具備完整心戰大隊作戰能量；同時具有科技、資訊、快速、機動等特性，可結合作戰任務快速佈署、即時產製各類心戰影音成品、提供指揮官所需作戰地區輿情分析、依靠衛星執行遠端作業及傳散等能力，除作為心戰特遣隊作業平台，也可支援作戰區政戰作業中心，成為一輛機動「謀略戰中心」。

心戰大隊指出，為改善以往舊型心戰作業車無法結合現代數位作戰戰場實況，新式作業車採現代化影像科技應用，串流遠距衛星、虛擬場景及影音剪輯技術。作業車配備可攜式影音工作站及虛擬攝影棚，可隨車製作各式影音成品，尤以仿擬共軍高官聲音製作偽冒影片，以混淆中共軍民認知；另文宣系統包含作業用電腦，並建置素材庫，可快速產製各式梗圖、圖卡、傳單，相關文宣成品可運用隨車配賦快速印表機、大圖輸出機大量印製傳散，也可運用「無人飛行載具」執行空投傳單散布，或透過KU頻衛星系統執行網路傳散，發揮心戰效能。