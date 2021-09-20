國軍心戰模仿共軍領袖 軍事專家：第四波政戰革命

國防部心戰大隊密訓「習近平」心戰喊話手，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲觀視訓練過程後認為仿真度極高。他表示，類似的政戰手段在民主國家是在戰時、或對境外勢力作為攻勢政治作戰使用。而國軍顯已取得「深偽」技術，結合成為政戰的戰法戰術，可視為國軍不對稱作戰的重要關鍵之一，他認為是我國第四波政戰革命。

蘇紫雲強調，作為民主國家，類似的政戰、心戰手段都只在戰時、或對境外勢力作為攻勢政治作戰使用。因此，國軍評估各國的影音科技，並結合為政戰的戰法戰術，可視為不對稱作戰的重要關鍵之一。

蘇紫雲表示，政治作戰的重要性在現代戰爭中重新取得戰略重要性，主因是傳播科技的演進，混合假訊息的「白噪音」得以擴散至個人，甚至依照個人喜好議題進行「精準行銷」，可說是自古心理作戰以來藉口語傳播、紙媒大傳、資訊、乃至精準心理打擊的變革，可說是第四波政戰革命。

他進一步表示，西方民主國家都感受到中共認知戰的威脅。例如美國國防部在1960年代是最重視政治作戰的時期，用於抵禦蘇聯假訊息的「黑色宣傳」(black propaganda)，而澳洲國防軍參謀長坎貝爾更強力呼籲政治作戰的影響，並強化「訊息防線」(information defence) ，主要概念就在於防止來自中共的政軍影響力。

除網路社群的宣傳外，影音宣傳的影響也不可忽略，其中最重要的救世心理作戰(psychological warfare) 自古有之，近代隨影音科技進步，作戰手段更為多元。例如二戰時英國空軍戰管部對利用純正的日耳曼口音，「切入」德國戰管的導航語音指揮，造成德國轟炸機隊混淆。1989年美軍奪回巴拿馬運河的「正義之師」作戰，閃電擊潰巴拿馬軍隊，總統諾瑞嘉躲入梵諦岡大使館尋求庇護，美軍心戰部隊用搖滾樂沒日沒夜「轟炸」，終使諾瑞嘉受薪制崩潰自行走出投降。這都是語音心戰的代表案例。

他檢視國軍二代心戰車影音製作裝備推估，應是使用「深偽」(deep fake)軟體技術，這最早是由美國Raddit（一種社交網站） 的網友「deepfakes」寫作的機器學習程式，其後華盛頓大學開發演算法，將音檔轉換成口型一致的影片。並以一部歐巴馬的假影片，透過AI讓歐巴馬改變所說的話，作為「示範範本」。

蘇紫雲因此國軍的二代心戰車運用此一科技趨勢，結合工作站級的電腦硬體，以模仿敵軍重要領導者的影音再行釋出，並配置無人機信行訊號散佈，以瓦解敵軍認知與心防。此種深度偽假的影音，主要利用AI科技，將目標人物的外貌特徵、語言聲紋重行編排，以騙過人類的視覺、聽覺，進而影響心智判斷。此種「深度造假影片武器化」(weaponizing deepfake videos )，已達實用化階段。