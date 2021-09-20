獨／共軍宣布投降？ 國軍秘訓「習近平」心戰喊話手

反制中共對台「認知作戰」！國防部心戰大隊新接裝的「二代心戰作業車」首度曝光，國軍藉由裝備新編成戰略層級的「謀略戰特遣隊」，秘訓能微妙微肖模仿中共政治領袖與央視主播聲音、口吻的「心戰喊話手」。戰時在載台機動進駐作戰區隱密部署的同時，能透過衛星截收共軍高層政治宣教、黨政新聞節目，快速重整內容，AI換臉，輔以特訓「習近平」喊話手以領導人聲調，戰時能透過網路、無線廣播、地空喊話，向共軍甚至大陸地區進行喊話，混淆敵軍作戰意志。

國防部心戰大隊展示一部快速製作偽冒共軍宣布投降的影片，影片中宣講者的口吻與聲調，高度近似於中共領導人習近平。音頻傳來宣講：「今天我代表中央政府，向廣大中國人民群眾表示，我們必須承認，在追求新中國的道路上，遇到了史無前例的挫敗」、「中國人打中國人，遭致前所未有的反撲浪潮，這次的失敗是黨在情勢上、決策上、路線上的失誤」；旋翼無人機配備的擴音器也傳來「中國人民解放軍所有同志們，請你們現在放下武器，我們已經輸掉這次作戰，不要再作無謂的犧牲和抵抗」。

這是國軍政戰新接裝的「二代心戰作業車」的功能之一，比較服役多時的舊型心戰車，新車不但裝甲化，也配備最新影像科技應用，串流遠距衛星、虛擬場景及影音剪輯技術，作業車配備可攜式影音工作站及虛擬攝影棚，能隨車快速製作各式影音成品，用以反制共軍認知作戰，混淆中共軍民認知，尤以仿擬共軍高官聲音製作偽冒影片。而影像可以透過持特殊程式剪接，甚至AI「換臉」，但偽冒的音源，仍得靠真實人聲錄製。

心戰大隊目前秘訓出能「高傳真」模仿習近平與央視主播以混淆中共軍民認知的心戰喊話手，應用在無人機野戰喊話、戰場心戰影片。能模仿習近平語音的心戰官張子揚受訪表示，「偽冒」是國軍新的心戰訓練項目，而他對國際新聞很有興趣，時常接觸共軍政治新聞，中國大陸領導人每年都有最新談話，資源多，音頻長，素材豐富，他模仿「習講話」日久愈得心應手。

心戰大隊認為，我國正面臨中共以更細膩的手法，影響台灣的民心動向，對我國而言，國軍著重在不對稱作戰、多領域作戰、認知作戰的現今戰場環境與戰爭模式中，心理戰皆扮演重要角色。

針對模仿習近平的喊話訓練，心戰大隊舉例說，二零一六年伊拉克和敘利亞的戰事中，美國支持將伊拉克摩蘇爾市從ISIS的控制中解放，美軍心戰部隊錄製偽冒哭泣聲及威嚇音訊，來降低ISIS人員戰鬥意志，或運用固定無線電廣播系統，使ISIS激進分子產生迷惑、不安，甚至試圖說服對方在攻擊前放棄戰鬥或迷失方向的程度。

國防部心戰大隊目前接裝三輛「二代心戰作業車」，全隊目前有資訊心戰、情報蒐研、戰術心戰等一至三中隊與廣播心戰及部隊宣慰第四、五中隊，透過修訂固安作戰計畫，戰時可整編為三個「心戰特遣隊」，每小隊四十餘人，每個特遣隊配備新型心戰作業車、心戰喊話車、機動廣播車與衛星傳輸車，戰時由國防部派遣，進駐作戰區賦予心戰戰力。