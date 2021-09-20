軍方說潛艦國造量產後零件採購已簽有附約保證駁斥謠言

潛艦國造風波不斷，一直受到內部有心人士杯葛阻擾，最近有某媒體傳聞潛艦國造工程的零附件採購出現瓶頸，影響後續施工，軍方相關潛艦國造人士說，這個傳聞是外行人的說法，我方採購各項潛艦主要裝備時，都已經與對方另外簽有附約，保證對方未來提供這些設備的相關零附件，相關採購預算後續編列，目前因為是製造原型艦工程，零附件需求與量產後的零附件需求不同。

這位人士表示，目前台船施工中的潛艦，是原型艦，編列預算以建造與設計費用為主，全案都還沒有進入到量產化的階段，怎麼會有採購零附件的問題，更何況現在的原型艦施工，也沒有零附件的問題，許多裝備已逐漸安裝到船殼上，還有很多主要裝備等待廠測。

他說，我方決定各項裝備採購時，已經與對方議定另簽訂附約，保證未來的零附件採購，預算在後面才會編列，所以不會有零附件採購的問題。

相關人士表示，外傳潛艦國造工程要將已解聘的韓國崔姓顧問重聘，這更是大外行的說法，這位崔姓顧問是因為到外面偷偷自己拉生意，四處亂講話，將台船造潛艦的事情隨意對外談論，發生有嚴重洩密行為，才會解聘，現在怎麼可能重聘，真相是崔姓顧問透過某人士運作，想要回到台船，這個又是目前整個潛艦國造工程的內部矛盾。