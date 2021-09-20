我攻陸飛彈具像化 蘇紫雲：美解除飛彈射程限制成關鍵

國軍至今未解密的特種攻陸飛彈以「雄昇飛彈」為名躍上檯面，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，國軍現在所採購的雄昇飛彈應為雄二攻陸巡弋飛彈的性能提升版，而我國投注資源進行飛彈擴軍，除美方支持我國不對稱戰力的發展外，美韓峰會解除「美韓飛彈協議」的射程限制，讓韓國自行發展長程反制飛彈，日本也強化長程反艦飛彈的發展，可合理推估賦予了我國發展攻陸飛彈更多彈性。

行政院通過《海空戰力提升計畫採購特別條例》草案，計畫採購八類十項防衛系統，蘇紫雲認為，這象徵台灣應對中共軍力快速增加的戰略思維調整。

蘇紫雲表示，依照該條例的定義，是指各式精準飛彈、海軍高效能艦艇、海巡艦艇戰時武器等的採購、維修與訓練等項目，可推估皆為國造武器，且主要為飛彈等精準彈藥，明顯結合國軍「五年兵整」的作業期程，主要目的是快速滿足不對稱戰力需求，並創造國防經濟效益。

就政治角度觀察，蘇紫雲表示，基於民主體制信仰，台灣「戰略守勢」的原則並未改變也絕不會發動「第一擊」，因此軍事戰略是「嚇阻」的建軍設計。要達到此目標就必須確保「第二擊」的能力與可信度才能「有效嚇阻」，因此成本較低、具備高存活力的精準彈藥就成為優先選擇。並可善用台灣地緣特性與內線作戰的特性，建立多層的機動防衛火力。

他進一步分析指出，特別預算採購飛彈型號雖未公布，但依照近年國造飛彈發展評估，概可「區域拒止」的防空、反艦飛彈，以及「縱深阻絕」的雄二E飛彈增程型、自主反制雷達的劍翔無人機等。也就是這些精準彈藥可以發揮「境外拘打一體」的戰術，防空反艦飛彈可以拘束進犯敵軍，縱深阻絕武器則可打擊敵方源頭，確保國軍的區部優勢，創造防衛作戰有利態勢。

蘇紫雲認為，國軍將模糊的源頭打擊政策具體化，主要原因應是威脅的改變，美日政軍領導階層多次預估中共可能在2027年具備完整攻台能力，在時間壓力下不對稱戰力具有優先性，因精準彈藥相較於載台等基本兵力具備低成本、戰力形成快速的特性。

蘇紫雲表示，其中受矚目的雄昇飛彈，應為雄二攻陸巡弋飛彈的性能提升版，依照國際智庫的估算，以及有限的公開資料推估，射程應可達到1200公里以上，較大的射程也可設置多處飛行拐點，一旦進入中國大陸東南丘陵，遂行低空地貌飛行將使中共更難攔截。足可深入中共中部戰區一帶對其縱深區域的機場、指管等軍事目標進行壓制，目的在破壞中共軍事行動的節奏。而另一可能的「隱藏版」則是劍翔無人機，具有「遊蕩彈藥」(loitering munition)的特性，可設定在一定區域的空中梭巡，即使敵人雷達關機也可在空中來回等待尋找獵物，一旦敵人開機獲露出電磁訊號就發動攻擊，使可藉戰術手段創造戰略彈性。

蘇紫雲表示，而國際趨勢上也有利於台灣此一建軍發展，除美方支持我國不對稱戰力的發展外，美韓峰會解除「美韓飛彈協議」的射程限制，讓韓國自行發展長程反制飛彈，日本也強化長程反艦飛彈的發展便是明顯指標，由此可合理推估我國發展飛彈的彈性更大。

此外，他強調，國造武器具有「國防經濟」的效益，研究美日澳、北約等民主國家的國防產業，國防裝備的研發生產約可產生1.8倍的「經濟加乘」(multiplier)效果，主要在創造就業機會、以及技術的「溢出效果」，因此在滿足國防需求的同時，也可兼顧經濟的發展效益。