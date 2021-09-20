洋飛彈橫柴入灶 台製禁忌反擊戰力特別預算加持擴軍

因應雄二E等攻陸飛彈部隊擴軍，空軍防空暨飛彈指揮部除原有飛彈七九一旅所轄兩個營、六個連的「雄二E」連隊外，現已陸續在屏東萬金、新竹湖口、關西等地，陸續增建具備現代化掩體、具備天車吊臂飛彈發射車庫的「特種飛彈」基地，對中國大陸源頭打擊戰力持續擴大整建中。

國軍「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案中所提「雄昇飛彈」一詞，近年散見空軍預算公開項目，軍方從未說明實際彈種，但國外智庫訊息都直指就是被稱為「台版戰斧」的國造「雄二E型攻陸飛彈」。

此次國防部公布的戰力提升案中，雄昇飛彈系統、萬劍飛彈系統被列新增案，研判俱為性能提升型，而相關預算原應編列在機密預算項下，但我因政策對美採購岸置魚叉飛彈系統的預算排擠因素，國防部須另編特別預算支應採購項目，雄二E因此以「雄昇飛彈」為名浮出檯面。

近十年商用衛星圖片應用興起，雄二E部署備受關注，原本「露儲」的飛彈車，屢被網友及國外軍事研究者截獲衛星照片據以分析，軍方一度以飛彈車上覆遮光網防止偵照；而近年網路社群興起，空軍防空暨飛彈指揮部一度自行披露轄下七九一旅隊徽，攻陸飛彈圖騰躍然網上，番號因此曝光，二零一零年起陸續部署部署在新北、桃園與苗栗一線的雄二E飛彈部隊駐地，因此被一一解析。

目前軍方尚未解密的攻陸飛彈，空軍一律稱為「特種飛彈」。而透過空軍公開工程發包資料，因應攻陸飛彈部隊擴軍，空軍防空暨飛彈指揮部已分別在屏東萬丹、屏北機場、嘉義、新竹湖口、關西陸續興建具備現代化掩體、飛彈車庫、天車吊臂的特種飛彈基地，未來除部署新部隊外，也將作為其他部隊攻陸飛彈車「戰力保存」之用。