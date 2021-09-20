攻陸飛彈具像化 揭仲還原國軍長期緘口不提雄二E的密辛

國防部改變原本保密、模糊的政策，將至今未解密的特種攻陸飛彈以「雄昇飛彈」為名推上檯面，引發關注。學者專家都直指此型彈就是雄二E型攻陸飛彈，中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，國防部之所以改變態度，與國軍強化「源頭打擊」戰力，符合當前華府行政部門在共軍遠程打擊能力大幅提升後，希望我國強化自身防衛能力的主流意見有關。

揭仲曾長時間任職國會助理，熟稔外交及國防委員會業務，對國軍雄二E發展歷史知之甚詳。他表示，國防部其實從二零零八年就開始以「戟隼專案」為代號，量產第一代的雄二E巡弋飛彈，並已部署了二百多枚；卻直到近兩年才逐漸將此型飛彈檯面化，並稱之為「雄昇飛彈」。揭仲認為這應該跟華府對北京的大戰略轉變，導致華府對國軍強化「源頭打擊」戰力，從原本的反對改為樂觀其成有直接的關係。

揭仲說，在川普政府之前，華府為充分掌控台海情勢，尤其要將當兩岸出現緊張情勢時，被迫捲入軍事衝突的風險降到最低，一直不樂見國軍提升對大陸陸地發動攻擊的能力。因此，當中科院在二零零五年於巡弋飛彈項目獲得突破後，華府就不斷透過管道「勸誘」我方放棄；更採取措施試圖延後、甚至阻撓我國取得關鍵零組件。例如，當陳水扁總統於二零零七年初不斷釋放激進的台獨言論後，美國國務院就將審核銷往台灣之軍用精密零組件的審查期，從原本的四個月，延長到十個月甚至一年。

揭仲表示，華府的質疑，是國軍長期以來，一直避免公開談論雄二E的主要原因之一。另外一個原因，是在華府出手干擾我方取得關鍵零組件後，中科院費盡心力、好不容易才找到替代來源；國防部為避免來源遭到中共切斷，才一直對雄二E的外型與性能等嚴格保密。

揭仲說，如今國防部的態度稍稍改變，跟華府近年已將北京視為戰略競爭者，並鼓勵中國大陸周邊各國強化自身軍力，以便在前沿地帶協助美軍抵銷中共日益成長的軍力，因此樂見國軍強化「源頭打擊」的戰力有關；而華府態度的轉變，也使其逐步放寬對我國的技術管制，讓國防部對關鍵零組件來源的憂慮降低。同時，國軍強化「源頭打擊」戰力，也符合當前華府行政部門在共軍遠程打擊能力大幅提升後，希望我國強化自身防衛能力的主流意見，以免美軍承擔太高的風險。

但揭仲也認為，國防部之所以改變態度，跟國安高層希望國軍提升跨海打擊戰力的消息，能在國人眼中塑造不畏中共武力脅迫的印象，來扭轉國人對執政當局在內政及防疫措施上的不滿，應該也有相當的關係。