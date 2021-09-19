國防部正式修改國軍防衛作戰構想 學者與前總長齊針貶

國防部在111年度國防預算案中，將前參謀總長李喜明所提「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」的國軍防衛作戰構想，正式修訂為「戰力防護、聯合制海、聯合國土防衛」。李喜明日前在一場公開研討會回應此事，針對「聯合制海」提出不同看法，他認為，國軍面對共軍作不到「制海」(sea concrol)，但可退而求其次進行「海上拒止」(sea denial) 。李喜明說，我國軍費額度遠不及共軍，「你想想怎麽去打贏他（共軍），不要去講那些讓人家聽不下去的話」。

111年國防預算書表其實也透露了若干重大的政策調整。首先是主導蔡英文政府長達四年、由前參謀總長李喜明上將所推動的「整體防衛構想」內容，正式遭到國防部修改；第二是國防部除預定從111年起正式廢止軍團與防衛指揮部全銜並改稱作戰區，使指揮官有權統籌運用作戰區內三軍部隊外，陸軍司令部也將推動「兵力成長」政策，重新調整地面部隊的組織架構。

聯合報曾經率先報導指李喜明提出「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」的防衛作戰構想（ODC），被改變為「戰力防護、聯合制海、聯合國土防衛」。中華戰略前瞻協會研究員揭仲日前提出專論，並在臉書貼文表示，國防部至今在公開場合均宣稱「整體防衛構想」未變，但在預算案中確已實際調整為「戰力防護、聯合制海、聯合國土防衛」，而修改後的ODC甚至忽略「聯合防空」。

他進一步說，且李喜明原主張的防衛構想最大影響是國軍戰力整建方向，就是將武器採購與研發等「軍事投資」預算的重點，由對大型軍艦、傳統戰機等武器儎台之「基本戰力」，在一定程度上朝「機動、隱匿、快速、價廉、量多、損小、效高」之「不對稱戰力」轉變。而調整後的「戰力防護、聯合制海、聯合國土防衛」新版防衛作戰構想，似乎代表國軍戰力整建的重點，又朝強調「基本戰力」的方向轉變。

揭仲認為，但國軍在106年至111年短短五年內，二度大幅調整戰力整建方向，在國軍重大軍事投資從建案到執行完畢往往費時好幾年的情況下，此種作法等於在短時間內同時追求「不對稱戰力」和「基本戰力」的大幅成長，直接導致「軍事投資」預算膨脹，甚至超過國家年度稅收所能支撐的範圍。

對此，根據自由亞洲電台17日報導，李喜明在一場研討會上公開回應表示，蔡英文總統任內提出的戰略構想是「重層嚇阻、濱海決勝、灘岸殲敵」，但近期國軍調整為「戰力防護、聯合制海、聯合國土防衛」，他對其中「聯合制海」概念有不同看法。

李喜明表示，「制海」(sea concrol)就是控制的觀念，面對世界上比美國還大的海軍，我們作不到，但可進行退而求其次的「海上拒止」(sea denial) ，也就是這塊海域我不能控制，你也休想舒舒服服控制control。不要去想把人家的部隊殺光，這是不可能。

李喜明認為，國軍只剩「拒止式」嚇阻，如果嚇阻不成功就要想辦法打贏。但解放軍一年2000多億美元軍費，共軍海軍則已超過美國成為全世界最大海軍。我國一年120億美元國防預算，共軍差不多是是我方廿倍，「你想想怎麽去打贏他，不要去講那些讓人家聽不下去的話」。他認為，既然打不贏，李喜明拋出他的「整體防衛構想」第一件事，就是重新定義「勝戰」。而台灣「勝戰」的重新定義，就是讓敵人占據台灣任務失敗，讓敵人無法把政治力量散布到台灣每個地方，沒有統治的能力，這就是他定義的成功。