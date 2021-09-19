快訊

避免將農藥吃下肚 專家公認一招最能徹底洗淨蔬果

中秋第2天車流驚人 合歡山4大停車場一早全停滿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國防部正式修改國軍防衛作戰構想 學者與前總長齊針貶

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
前參謀總長李喜明。本報資料照片
前參謀總長李喜明。本報資料照片

國防部在111年度國防預算案中，將前參謀總長李喜明所提「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」的國軍防衛作戰構想，正式修訂為「戰力防護、聯合制海、聯合國土防衛」。李喜明日前在一場公開研討會回應此事，針對「聯合制海」提出不同看法，他認為，國軍面對共軍作不到「制海」(sea concrol)，但可退而求其次進行「海上拒止」(sea denial) 。李喜明說，我國軍費額度遠不及共軍，「你想想怎麽去打贏他（共軍），不要去講那些讓人家聽不下去的話」。

111年國防預算書表其實也透露了若干重大的政策調整。首先是主導蔡英文政府長達四年、由前參謀總長李喜明上將所推動的「整體防衛構想」內容，正式遭到國防部修改；第二是國防部除預定從111年起正式廢止軍團與防衛指揮部全銜並改稱作戰區，使指揮官有權統籌運用作戰區內三軍部隊外，陸軍司令部也將推動「兵力成長」政策，重新調整地面部隊的組織架構。

聯合報曾經率先報導指李喜明提出「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」的防衛作戰構想（ODC），被改變為「戰力防護、聯合制海、聯合國土防衛」。中華戰略前瞻協會研究員揭仲日前提出專論，並在臉書貼文表示，國防部至今在公開場合均宣稱「整體防衛構想」未變，但在預算案中確已實際調整為「戰力防護、聯合制海、聯合國土防衛」，而修改後的ODC甚至忽略「聯合防空」。

他進一步說，且李喜明原主張的防衛構想最大影響是國軍戰力整建方向，就是將武器採購與研發等「軍事投資」預算的重點，由對大型軍艦、傳統戰機等武器儎台之「基本戰力」，在一定程度上朝「機動、隱匿、快速、價廉、量多、損小、效高」之「不對稱戰力」轉變。而調整後的「戰力防護、聯合制海、聯合國土防衛」新版防衛作戰構想，似乎代表國軍戰力整建的重點，又朝強調「基本戰力」的方向轉變。

揭仲認為，但國軍在106年至111年短短五年內，二度大幅調整戰力整建方向，在國軍重大軍事投資從建案到執行完畢往往費時好幾年的情況下，此種作法等於在短時間內同時追求「不對稱戰力」和「基本戰力」的大幅成長，直接導致「軍事投資」預算膨脹，甚至超過國家年度稅收所能支撐的範圍。

對此，根據自由亞洲電台17日報導，李喜明在一場研討會上公開回應表示，蔡英文總統任內提出的戰略構想是「重層嚇阻、濱海決勝、灘岸殲敵」，但近期國軍調整為「戰力防護、聯合制海、聯合國土防衛」，他對其中「聯合制海」概念有不同看法。

李喜明表示，「制海」(sea concrol)就是控制的觀念，面對世界上比美國還大的海軍，我們作不到，但可進行退而求其次的「海上拒止」(sea denial) ，也就是這塊海域我不能控制，你也休想舒舒服服控制control。不要去想把人家的部隊殺光，這是不可能。

李喜明認為，國軍只剩「拒止式」嚇阻，如果嚇阻不成功就要想辦法打贏。但解放軍一年2000多億美元軍費，共軍海軍則已超過美國成為全世界最大海軍。我國一年120億美元國防預算，共軍差不多是是我方廿倍，「你想想怎麽去打贏他，不要去講那些讓人家聽不下去的話」。他認為，既然打不贏，李喜明拋出他的「整體防衛構想」第一件事，就是重新定義「勝戰」。而台灣「勝戰」的重新定義，就是讓敵人占據台灣任務失敗，讓敵人無法把政治力量散布到台灣每個地方，沒有統治的能力，這就是他定義的成功。

李喜明不只對國軍最新提出的戰略構想有意見，也不認同把過半的國防預算都投注在先進的戰機、軍艦。李喜明說，根據所有外國的研究，戰爭一開始敵人會先以遠距離摧毀，即使不被摧毀基地也會被毀，很快地失去空防能力，飛機飛不起來，他質疑投資是否划得來。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲。圖／取自揭仲臉書網頁
中華戰略前瞻協會研究員揭仲。圖／取自揭仲臉書網頁

李喜明 國軍 聯合國

延伸閱讀

國防部台南永康眷村傳出火警 消防23車48人趕往灌救

悲劇錯誤 美：上月在阿富汗的無人機攻擊行動錯殺平民

衡指所傳工安意外 國防部：施工瞬間火花隨即處置

國軍士官比士兵多！國防部：士官役期長、專業熟練

相關新聞

獨／將接裝勇鷹高教機 空軍官校戰鬥組卻傳將面臨裁併

因應空軍採購F-16C/D戰機及勇鷹高教機各66架，教授飛官的空軍官校戰鬥組將面臨裁併，部訓隊也開始檢討停止升遷，傳基層...

共機周日清晨闖我防空識别區 反潛機、戰機交互掩護

空軍司令部今晨發布我西南空域空情動態，有3架中共解放軍快慢速軍機今天上午進入我西南防空識別區，遭我空軍反制。

國防部正式修改國軍防衛作戰構想 學者與前總長齊針貶

國防部在111年度國防預算案中，將前參謀總長李喜明所提「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」的國軍防衛作戰構想，正式修訂為「戰...

解放軍055級驅逐艦現身阿拉斯加海域 黃水海軍蛻變為藍水海軍

美國海岸警衛隊日前上傳一組解放軍海軍艦艇行經阿留申群島的美國專屬經濟區照片，引發外界關注，經連日發酵，中國大陸軍事專家解讀稱，解放軍海軍深入大洋提升了遠洋戰鬥力。 在這張美國海岸警衛隊拍攝的照片中，至少可以發現3艘中國軍艦。圖中，外界可以判讀出是1艘055級導彈驅逐艦（美方稱其為導彈巡洋艦）、1艘052D型驅逐艦、1艘補給艦。...

秋節連假掃蕩治安升級 海巡署官兵海陸空三棲總動員

杜絕秋節走私，維護食安，海巡署第四岸巡隊昨晚起到今晚，治安掃蕩升級，出動兵力結合UAV無人機隊，對雲嘉沿海展開「秋節威力...

美軍驅逐艦昨航經台灣海峽南駛 國防部：國軍全程掌握

國防部今天表示，一艘美國驅逐艦由北向南航經台灣海峽，通過南駛期間國軍全程掌握我國周邊海、空域相關動態，狀況都正常。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。