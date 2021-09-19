獨／將接裝勇鷹高教機 空軍官校戰鬥組卻傳將面臨裁併

因應空軍採購F-16C/D戰機及勇鷹高教機各66架，教授飛官的空軍官校戰鬥組將面臨裁併，部訓隊也開始檢討停止升遷，傳基層飛行教官士氣大受打擊，行訓練品質堪慮，空軍「雷虎小組」今年傳恐無法編成。

但空軍司令部表示，空軍飛行教官晉升均依年度各階經管年班及人事作業程序檢討調整，並沒有因組織編裝調整延後4年等情；經評估現行教官人力及總帶飛量，均可滿足訓練要求，確保換訓能量，另雷虎小組人員培訓均可如期如質完成任務銜接。

官員則私下透露，職缺調整舉措，是希望促使軍職飛行教官「出來佔缺」，輪動調派到戰訓單位升職，而非在原崗位晉升，而「一切都是政策需要，大家要共體時艱」。

因應將在台東空軍基地部署新採購的66架F-16V（C/D)戰機，空軍將在台東成立七聯隊；而66架勇鷹高教機服役後，台東F-5部訓機將汰除，飛官將改為「兩階段一機種」的訓練模式，台東部訓隊將與空軍官校戰鬥組合併，空軍飛行教育組織已經展開大調整。

據指出，確定合併的空軍官校戰鬥組與台東基地的部訓隊，原本有17位上校，未來將只剩下六人，中校缺也會裁掉超過一半，要把缺額移給部署F-16V的七聯隊，此舉現已造成空軍官校和部訓隊的升遷全部卡關，現在就開始停止檢討升遷，以因應組織裁併，這讓不少已經可以陞遷的少校、中校面臨是否提前退伍，或是必須離開空勤職缺的考驗。

傳空軍官校向中、少校飛行教官明示，因應組織調整，少校要升中校至少延後四年，由於少校、中校年薪差距近百芇元，基層教官因此傳出「為何而戰」的感慨。

空軍近期任務壓力大，除空軍官校戰鬥組與台東部訓隊都有換裝勇鷹高教機的壓力，一旦啟動換裝，種子教官先抽出來訓練，勢必造成教官更加不足的窘境，加上職缺大減、教官人數即面臨不足。而近年空軍官校的飛行學官，從過去一班40人，拉高到將近70人，教官員額早就不夠應付，職缺進一步大減，飛行訓練品質堪慮。

基層透露，已有不少空軍官校教官，因為看不到未來選擇退伍到民航，或是請調司令部幕僚職，而且都是主動提出申請。最明顯的例子，是空軍「雷虎小組」今年7位特技飛行員，就有兩人退伍，近期也有人申請退出，希望轉往其他單位佔缺延長軍旅生涯，這讓雷虎小組今年運作，可能面臨湊不齊人數的窘境。