再到貨！第九批自購64萬劑AZ疫苗抵台
我國自購的第九批AZ疫苗下午抵達桃園機場，數量約有64萬劑，疫苗存放在機艙的第二櫃，桃勤工作人員先將存放該批疫苗的冷凍櫃卸下後，由海關人員在機邊核對序號完成驗放通關程序後，在航警及海關車輛護送下由拖車運送到華儲碼頭，再送往指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。
這批疫苗由華航CI-834班機運送，班機上午從曼谷起飛，下午降落桃園國際機場，由於班機是客機載貨，飛機落地後滑行停靠在D1停機坪，這批疫苗完成檢驗封緘作業，再供計畫所列實施對象接種。
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