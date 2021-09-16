2400億元特別條例軍購 國防部：皆為國產自製

行政院今通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，規劃上限2400億元，分5年以特別預算方式編列執行。行政院發言人羅秉成表示，此案將列為行政院優先法案；國防部則指出，所採購的8項10個案子皆是國產自製，精準飛彈部分包含雄風、天弓、天劍系列飛彈。

行政院今舉行院會通過「海空戰力提升計畫特別條例草案」，未來將以特別預算方式編列，上限為2400億元。國防部指出，條例中所定的海空戰力採購項目為，岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、無人攻擊載具系統、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統、海軍高效能艦艇，以及海巡艦艇加裝戰時武器系統。

國防部戰規司副司長陳黃榮表示，將用分年的方式來編列預算，從110年到115年，會依照武器交易的期程等，來做全盤考量。

國防部副部長王信龍則補充，相關預算是2400億元為上限，用5年的時間，把所需的系統裝備建置完畢。他指出，這8項目中有10個案子，都是關鍵戰力，現階段預算編列已有規劃，當預算送進國會時，會再對外做合理說明。至於8項10個案子中，他強調皆是國產自製，預計採購的精準飛彈中，包含雄風、天弓、天劍系列飛彈。