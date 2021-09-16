花防部第二作戰區北埔海灘操演 聯合在岸際殲軍
國軍「漢光37號演習」實兵操演邁入第4天，今天模擬中共解放軍從東部登陸，陸軍花東防衛指揮部第二作戰區舉辦「海灘反擊作戰」演練。2梯次共有24輛戰車，動員80餘人，在花蓮新城鄉康樂村北埔海灘操演，M60戰車、悍馬車、戰術輪車都出動，聯合在海上與岸際殲軍。
雖然今年受疫情影響，軍演不像往年盛大，不過仍有80餘人戰車戰鬥隊參與；而東部偶爾會有大陸軍艦出沒，北埔海灘又較寬廣、岸際平緩，作為軍方假想敵軍上岸點。首先CM21人員運輸車衝出樹林，立刻就戰鬥位置，搶佔優勢據點，士兵隨即從運輸車下車，並趴在沙灘上，以荷槍實彈演練。
據軍方指出，這次分為2梯次，第1梯次有輕型戰術輪車、M60A3戰車、M88A1救濟車、CM21人員運輸車、中型戰術輪車、悍馬車等，共14輛。第2梯次則是輕型戰術輪車、CM26指揮車、CM22A1砲車、悍馬車、518機動數位微波車、中型戰術輪車2輛、城市行救護車等，共10輛。
戰車戰鬥隊今天迅速對敵實施反擊，順利完成海灘反擊作戰任務，展現以往訓練的精實成果。
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