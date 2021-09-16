快訊

龍劭華女兒首發聲！痛揭「神秘預兆」崩潰：可不可以告訴我你沒事了

核子潛艦給澳洲：美英澳「三國同盟」的中國包圍網

花防部第二作戰區北埔海灘操演 聯合在岸際殲軍

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
CM21人員運輸車搶佔優勢據點，模擬中共解放軍從東部登陸作戰。記者王思慧／攝影
CM21人員運輸車搶佔優勢據點，模擬中共解放軍從東部登陸作戰。記者王思慧／攝影

國軍「漢光37號演習」實兵操演邁入第4天，今天模擬中共解放軍從東部登陸，陸軍花東防衛指揮部第二作戰區舉辦「海灘反擊作戰」演練。2梯次共有24輛戰車，動員80餘人，在花蓮新城鄉康樂村北埔海灘操演，M60戰車、悍馬車、戰術輪車都出動，聯合在海上與岸際殲軍。

雖然今年受疫情影響，軍演不像往年盛大，不過仍有80餘人戰車戰鬥隊參與；而東部偶爾會有大陸軍艦出沒，北埔海灘又較寬廣、岸際平緩，作為軍方假想敵軍上岸點。首先CM21人員運輸車衝出樹林，立刻就戰鬥位置，搶佔優勢據點，士兵隨即從運輸車下車，並趴在沙灘上，以荷槍實彈演練。

據軍方指出，這次分為2梯次，第1梯次有輕型戰術輪車、M60A3戰車、M88A1救濟車、CM21人員運輸車、中型戰術輪車、悍馬車等，共14輛。第2梯次則是輕型戰術輪車、CM26指揮車、CM22A1砲車、悍馬車、518機動數位微波車、中型戰術輪車2輛、城市行救護車等，共10輛。

戰車戰鬥隊今天迅速對敵實施反擊，順利完成海灘反擊作戰任務，展現以往訓練的精實成果。

士兵從運輸車下車，並趴在沙灘上，完成海灘反擊作戰任務。記者王思慧／攝影
士兵從運輸車下車，並趴在沙灘上，完成海灘反擊作戰任務。記者王思慧／攝影
CM21人員運輸車衝出樹林，立刻就戰鬥位置，士兵隨即從運輸車下車演練。記者王思慧／攝影
CM21人員運輸車衝出樹林，立刻就戰鬥位置，士兵隨即從運輸車下車演練。記者王思慧／攝影

北埔 陸軍 解放軍

延伸閱讀

震撼！M60A3坦克掃蕩台東海灘敵軍！

漢光演習操演 9架快慢速共機闖我西南防空識別區

漢光實兵 澎湖作戰區聯合火力運用阻敵登陸

北埔膨風路跑12月再開跑 獎品不止有獎金還有膨風茶

相關新聞

影／漢光演習出動M56渦輪發煙車 施放煙幕掩護國軍反擊

漢光37號演習今天清晨5點30分起在台南市南區喜樹沙灘展開「煙幕掩護作業」，模擬敵軍登陸海邊後，第四作戰區化學官兵駕駛M...

花防部第二作戰區北埔海灘操演 聯合在岸際殲軍

國軍「漢光37號演習」實兵操演邁入第4天，今天模擬中共解放軍從東部登陸，陸軍花東防衛指揮部第二作戰區舉辦「海灘反擊作戰」...

國軍漢光演習 神秘「海鋒大隊」現蹤台東！

國軍今天持續漢光演習，操演拉到東部海岸，主要由第二作戰區進行「反灘反擊作戰」科目，不過，最引人注目的是鮮少曝光且神祕的「...

影／漢光實彈演習 震撼現場！18門砲同時發射

國軍漢光37號實兵演習9月13日至17日登場，今天在台中甲南海漢實彈射擊，模擬敵軍艦侵入我國海域，我國陸海空軍持續接戰，...

震撼！M60A3坦克掃蕩台東海灘敵軍！

國軍漢光演習今天進入第4天，重頭戲拉到東部海岸，第二作戰區在台東知本海灘進行「反灘反擊作戰」科目，模擬對岸解放軍欲從海灘...

政院通過海空戰力提升計畫特別條例草案 擬購飛彈系統

行政院今通過「海空戰力提升計畫特別條例草案」，未來將以特別預算方式編列，上限為2400億元。條例中指出，預計採購萬劍飛彈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。