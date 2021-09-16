國軍漢光演習 神秘「海鋒大隊」現蹤台東！

國軍今天持續漢光演習，操演拉到東部海岸，主要由第二作戰區進行「反灘反擊作戰」科目，不過，最引人注目的是鮮少曝光且神祕的「海鋒大隊」也在台東現蹤。軍事專家研判應是驗證制海、制空能力，因應共軍可能從東部海域對台奇襲。

軍事專家根據影像研判，車輛外觀顏色為淺灰色，車頭為白色，可能是鮮少曝光也神祕的海軍「海鋒大隊」，其配備的陸基型雄風二型與三型反艦飛彈，可24小時監控共軍動向，且機動性相當強，可隨時轉移陣地，連續實施反擊，對中共船艦威脅很大。

今天漢光演習在東部海岸進行「反灘反擊作戰」科目，軍方疑載運飛彈的車輛，進入台東一處海岸邊，另還有雷達車、指揮車等伴隨，車輛就定位後，現場官兵立即展開偽裝動作，把所有武器裝備偽裝起來，最後只有飛彈箱呈現45度仰角。