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國軍漢光演習 神秘「海鋒大隊」現蹤台東！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
裝有陸基型雄風二型與三型反艦飛彈的彈箱，呈現45度仰角發射姿態。記者尤聰光／攝影
裝有陸基型雄風二型與三型反艦飛彈的彈箱，呈現45度仰角發射姿態。記者尤聰光／攝影

國軍今天持續漢光演習，操演拉到東部海岸，主要由第二作戰區進行「反灘反擊作戰」科目，不過，最引人注目的是鮮少曝光且神祕的「海鋒大隊」也在台東現蹤。軍事專家研判應是驗證制海、制空能力，因應共軍可能從東部海域對台奇襲。

軍事專家根據影像研判，車輛外觀顏色為淺灰色，車頭為白色，可能是鮮少曝光也神祕的海軍「海鋒大隊」，其配備的陸基型雄風二型與三型反艦飛彈，可24小時監控共軍動向，且機動性相當強，可隨時轉移陣地，連續實施反擊，對中共船艦威脅很大。

今天漢光演習在東部海岸進行「反灘反擊作戰」科目，軍方疑載運飛彈的車輛，進入台東一處海岸邊，另還有雷達車、指揮車等伴隨，車輛就定位後，現場官兵立即展開偽裝動作，把所有武器裝備偽裝起來，最後只有飛彈箱呈現45度仰角。

據了解，國軍近年大舉投入飛彈機動化籌建任務，海軍委由中科院從106年到110年研製的「蒼穹專案」機動遠程雷達車組，配合陸、空情指系統，可支援各項制海制空作戰任務。去年「聯合防空作戰訓練」，海鋒大隊就曾在台東海岸曝光。

國軍今天持續漢光演習，操演拉到東部海岸，主要由第二作戰區進行「反灘反擊作戰」科目，不過，最引人注目的是鮮少曝光、且神祕的「海鋒大隊」也在台東現蹤。記者尤聰光／攝影
國軍今天持續漢光演習，操演拉到東部海岸，主要由第二作戰區進行「反灘反擊作戰」科目，不過，最引人注目的是鮮少曝光、且神祕的「海鋒大隊」也在台東現蹤。記者尤聰光／攝影
國軍偽裝能力相當厲害確實，在一片樹叢中完全看不出有裝備的存在。記者尤聰光／攝影
國軍偽裝能力相當厲害確實，在一片樹叢中完全看不出有裝備的存在。記者尤聰光／攝影
海鋒大隊車輛武器裝備就定位後，現場官兵立即展開偽裝動作，把所有武器裝備偽裝起來。記者尤聰光／攝影
海鋒大隊車輛武器裝備就定位後，現場官兵立即展開偽裝動作，把所有武器裝備偽裝起來。記者尤聰光／攝影

漢光演習 飛彈 台東

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