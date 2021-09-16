影／漢光實彈演習 震撼現場！18門砲同時發射

國軍漢光37號實兵演習9月13日至17日登場，今天在台中甲南海漢實彈射擊，模擬敵軍艦侵入我國海域，我國陸海空軍持續接戰，其中實彈射射擊的陸軍18門自走砲同時發射，震憾現場。

今天演習國軍模擬中共解放軍侵台，各作戰區在台灣各區域進行「戰力保存、整體防空、聯合制海、聯合國土防衛」等作戰進程，國軍第五作戰區今天動員400多名軍官兵在台中市清水區番仔寮陣地及濱海公園舉行「聯合反登陸」作戰演練，實彈射擊，火力全開。