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影／漢光實彈演習 震撼現場！18門砲同時發射
國軍漢光37號實兵演習9月13日至17日登場，今天在台中甲南海漢實彈射擊，模擬敵軍艦侵入我國海域，我國陸海空軍持續接戰，其中實彈射射擊的陸軍18門自走砲同時發射，震憾現場。
今天演習國軍模擬中共解放軍侵台，各作戰區在台灣各區域進行「戰力保存、整體防空、聯合制海、聯合國土防衛」等作戰進程，國軍第五作戰區今天動員400多名軍官兵在台中市清水區番仔寮陣地及濱海公園舉行「聯合反登陸」作戰演練，實彈射擊，火力全開。
海的反登陸作戰今天上午10點展開， M109A2 和 M110A2自走砲車在甲南海灘分占二處陣地，共18門砲射擊108發砲彈，射向外海射擊目標區，約40分鐘6波射擊，砲彈命中約8公里外的目標物，媒體區站在100公尺外拍攝，也感受到深刻震憾，軍方人員說明，此距離的砲彈射擊聲音大約90分貝。
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