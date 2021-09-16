政院通過海空戰力提升計畫特別條例草案 擬購飛彈系統
行政院今通過「海空戰力提升計畫特別條例草案」，未來將以特別預算方式編列，上限為2400億元。條例中指出，預計採購萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統，以及無人攻擊載具等8項目。
行政院院會今審查通過國防部所提「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，將函送立法院審議。
國防部表示，條例主要考量當前敵情威脅嚴峻，嚴重影響我國防安全，須於短時間籌獲發展成熟及可快速如期量產的武器裝備，建構可恃戰力，爰制定「海空戰力提升計畫採購特別條例」草案，經立法院審議通過後，方可依據預算法規定，編列特別預算，以利籌獲各式精準飛彈、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統，有效提升國軍整體戰力。
條例指出，條例自公布日施行至115年12月31日止，所需經費上限為2400億元，將以特別預算方式編列。
條例定義海空戰力提升計畫採購，指主管機關及其所屬機關、部隊辦理經行政院核定的各式精準飛彈、海軍高效能艦艇、海巡艦艇戰時武器加裝與其相關支援系統、裝備的獲得、產製、維修、工程及訓練。
國防部指出，條例中所定的海空戰力採購項目為，岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、無人攻擊載具系統、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統、海軍高效能艦艇，以及海巡艦艇加裝戰時武器系統。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言