快訊

直播／聯合報七十周年大企劃「聯合70 許願未來」

高雄氣爆案獲判無罪 李長榮集團總裁李謀偉：由衷感謝

漢光演習／屏東滿豐陣地「天雷操演」 各式重砲炸射展肌肉

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
陸軍8軍團第43砲兵指揮部今天上午在屏東縣滿豐訓場實施「天雷操演」重砲射擊， 各式重砲輪流向外海炸射。記者潘欣中／攝影
陸軍8軍團第43砲兵指揮部今天上午在屏東縣滿豐訓場實施「天雷操演」重砲射擊， 各式重砲輪流向外海炸射。記者潘欣中／攝影

漢光36號演習第4天，陸軍8軍團第43砲兵指揮部今天上午在屏東縣滿豐訓場實施「天雷操演」重砲射擊，模擬敵方船團在外海集結來犯，50門各式火砲在岸邊一字排開，射擊150發砲彈，展現聯合作戰反登陸效能，場面震撼。

陸軍8軍團在恆春半島車城至枋山海域的年度重砲射擊，一向稱為「天雷操演」，今年依往年慣例操演M110A2八吋自走砲、M109自走砲和155公厘榴彈砲，規模較往年縮小。

今天模擬敵艦船團在近海集結來犯，岸上砲兵進行反舟波操演，依序演練單發、6門齊放射擊，現場砲聲隆隆、煙硝漫天，海上目標區揚起重重水柱，加上四起的煙硝味，場面震撼壯觀，共射擊150發砲彈。

往年都開放外賓和媒體到場參觀，今年未對外開放，仍吸引不少軍事迷及當地民眾在場邊爭睹、拍攝操演過程，享受重砲射擊的震撼威力和戰地臨場感。

陸軍 屏東縣 演習

延伸閱讀

漢光演習操演 9架快慢速共機闖我西南防空識別區

屏東電影節攜手導演魏德聖 「屏東好好」開鏡大吉

漢光實兵 澎湖作戰區聯合火力運用阻敵登陸

佳冬戰備道起降後恢復行車 平穩路感杯中水不晃動

相關新聞

府發布蔡總統檢視我機監控轟六照片 被解讀為向對岸叫陣

漢光演習實兵驗證今天（15日）清晨實施佳冬戰備跑道起降操演，總統府釋出演習影像，有空軍飛行員向蔡英文總統遞上情報照片進行...

漢光演習操演 9架快慢速共機闖我西南防空識別區

空軍司令部今晩發布我西南空域空情動態，有9架中共解放軍快慢速軍機今天進入我西南防空識別區，遭我空軍反制。

影／漢光演習出動M56渦輪發煙車 施放煙幕掩護國軍反擊

漢光37號演習今天清晨5點30分起在台南市南區喜樹沙灘展開「煙幕掩護作業」，模擬敵軍登陸海邊後，第四作戰區化學官兵駕駛M...

漢光演習／屏東滿豐陣地「天雷操演」 各式重砲炸射展肌肉

漢光36號演習第4天，陸軍8軍團第43砲兵指揮部今天上午在屏東縣滿豐訓場實施「天雷操演」重砲射擊，模擬敵方船團在外海集結...

蔡總統視導佳冬戰備道 戰機成功起降

國軍「漢光卅七號」演習，昨清晨在屏東台一線省道實施「佳冬戰備跑道起降」操演，空軍三型主力戰機和空中預警機依序完成降落、整...

2400億軍購特別預算 政院今通過

為強化國防自主戰力，國防部提出飛彈全量產特別預算案，包含產製具「源頭打擊」能力的飛彈，以及造艦經費。行政院已完成審查「海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。