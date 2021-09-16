漢光演習／屏東滿豐陣地「天雷操演」 各式重砲炸射展肌肉

漢光36號演習第4天，陸軍8軍團第43砲兵指揮部今天上午在屏東縣滿豐訓場實施「天雷操演」重砲射擊，模擬敵方船團在外海集結來犯，50門各式火砲在岸邊一字排開，射擊150發砲彈，展現聯合作戰反登陸效能，場面震撼。

陸軍8軍團在恆春半島車城至枋山海域的年度重砲射擊，一向稱為「天雷操演」，今年依往年慣例操演M110A2八吋自走砲、M109自走砲和155公厘榴彈砲，規模較往年縮小。

今天模擬敵艦船團在近海集結來犯，岸上砲兵進行反舟波操演，依序演練單發、6門齊放射擊，現場砲聲隆隆、煙硝漫天，海上目標區揚起重重水柱，加上四起的煙硝味，場面震撼壯觀，共射擊150發砲彈。

往年都開放外賓和媒體到場參觀，今年未對外開放，仍吸引不少軍事迷及當地民眾在場邊爭睹、拍攝操演過程，享受重砲射擊的震撼威力和戰地臨場感。