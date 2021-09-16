漢光演習／屏東滿豐陣地「天雷操演」 各式重砲炸射展肌肉
漢光36號演習第4天，陸軍8軍團第43砲兵指揮部今天上午在屏東縣滿豐訓場實施「天雷操演」重砲射擊，模擬敵方船團在外海集結來犯，50門各式火砲在岸邊一字排開，射擊150發砲彈，展現聯合作戰反登陸效能，場面震撼。
陸軍8軍團在恆春半島車城至枋山海域的年度重砲射擊，一向稱為「天雷操演」，今年依往年慣例操演M110A2八吋自走砲、M109自走砲和155公厘榴彈砲，規模較往年縮小。
今天模擬敵艦船團在近海集結來犯，岸上砲兵進行反舟波操演，依序演練單發、6門齊放射擊，現場砲聲隆隆、煙硝漫天，海上目標區揚起重重水柱，加上四起的煙硝味，場面震撼壯觀，共射擊150發砲彈。
往年都開放外賓和媒體到場參觀，今年未對外開放，仍吸引不少軍事迷及當地民眾在場邊爭睹、拍攝操演過程，享受重砲射擊的震撼威力和戰地臨場感。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言