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影／漢光演習出動M56渦輪發煙車 施放煙幕掩護國軍反擊
漢光37號演習今天清晨5點30分起在台南市南區喜樹沙灘展開「煙幕掩護作業」，模擬敵軍登陸海邊後，第四作戰區化學官兵駕駛M56渦輪發煙車施放大量白色煙霧，掩護國軍裝甲部隊進行反擊，將敵軍殲滅於沙灘。
這場演習今天清晨5點30分開始，在台南市南區喜樹海邊進行，數量M56渦輪發煙車在沙灘上施放大量白色煙霧，由於今天吹起南風，白色煙霧往北飄，有如一陣陣的白雲飄過。
早起騎腳車要到岸邊的阿伯還誤以為要下大雨了，直呼:「 怎麼有那麼多雲，是要下雨了嗎?」，經過軍事迷解釋，才知是國軍官兵施放煙幕，進行漢光演習。
據了解，M56渦輪發煙車是國軍化學兵發煙裝置，M1113型悍馬車承載，2016年陸續服役於陸軍化學兵群，專責於作戰時提供重要軍事設施、場站及部隊人員、裝備的防護掩蔽任務，並可有效防止敵軍部隊的偵測攻擊。
國軍透露，M56渦輪發煙車可針對戰場狀況施放白色煙霧，針對敵軍偵側時使用的可見光波段裝備，實施屏障與掩蔽效果，讓敵軍無法確切掌握我軍實際狀況。發煙裝置以500度高溫蒸發霧化油原料的原理來形成煙霧，一般需要約3分鐘的前置作業時間才可施放煙霧，白色煙霧可持續發煙100分鐘。
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