快訊

【聯合七十】沒有生命力的河流 是誰殺了台灣的都市河川？

影／漢光演習清晨出動M56渦輪發煙車 施放煙幕掩護國軍反擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／漢光演習出動M56渦輪發煙車 施放煙幕掩護國軍反擊

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
第四作戰區化學官兵駕駛M56渦輪發煙車，準備施放白色煙霧，模擬掩護國軍進行反擊。記者黃宣翰／攝影
第四作戰區化學官兵駕駛M56渦輪發煙車，準備施放白色煙霧，模擬掩護國軍進行反擊。記者黃宣翰／攝影

漢光37號演習今天清晨5點30分起在台南市南區喜樹沙灘展開「煙幕掩護作業」，模擬敵軍登陸海邊後，第四作戰區化學官兵駕駛M56渦輪發煙車施放大量白色煙霧，掩護國軍裝甲部隊進行反擊，將敵軍殲滅於沙灘。

這場演習今天清晨5點30分開始，在台南市南區喜樹海邊進行，數量M56渦輪發煙車在沙灘上施放大量白色煙霧，由於今天吹起南風，白色煙霧往北飄，有如一陣陣的白雲飄過。

早起騎腳車要到岸邊的阿伯還誤以為要下大雨了，直呼:「 怎麼有那麼多雲，是要下雨了嗎?」，經過軍事迷解釋，才知是國軍官兵施放煙幕，進行漢光演習

據了解，M56渦輪發煙車是國軍化學兵發煙裝置，M1113型悍馬車承載，2016年陸續服役於陸軍化學兵群，專責於作戰時提供重要軍事設施、場站及部隊人員、裝備的防護掩蔽任務，並可有效防止敵軍部隊的偵測攻擊。

國軍透露，M56渦輪發煙車可針對戰場狀況施放白色煙霧，針對敵軍偵側時使用的可見光波段裝備，實施屏障與掩蔽效果，讓敵軍無法確切掌握我軍實際狀況。發煙裝置以500度高溫蒸發霧化油原料的原理來形成煙霧，一般需要約3分鐘的前置作業時間才可施放煙霧，白色煙霧可持續發煙100分鐘。

漢光37號演習今天清晨在台南市南區喜樹沙灘展開「煙幕掩護作業」，模擬敵軍登陸海邊後，化學官兵駕駛M56渦輪發煙車施放大量白色煙霧，掩護國軍進行反擊。記者黃宣翰／攝影
漢光37號演習今天清晨在台南市南區喜樹沙灘展開「煙幕掩護作業」，模擬敵軍登陸海邊後，化學官兵駕駛M56渦輪發煙車施放大量白色煙霧，掩護國軍進行反擊。記者黃宣翰／攝影

漢光演習 國軍 沙灘

延伸閱讀

藍委評漢光演習：政府該慎戰 總統別拿監控共機照作秀

漢光演習今操演 9架快慢速共機闖我西南防空識別區

日本陸自史上最大規模演習登場 2個半月動員10萬兵力

萬安號演習結合防疫 淡水員警高處進行戒備

相關新聞

漢光演習今操演 9架快慢速共機闖我西南防空識別區

空軍司令部今晩發布我西南空域空情動態，有9架中共解放軍快慢速軍機今天進入我西南防空識別區，遭我空軍反制。

府發布蔡總統檢視我機監控轟六照片 被解讀為向對岸叫陣

漢光演習實兵驗證今天（15日）清晨實施佳冬戰備跑道起降操演，總統府釋出演習影像，有空軍飛行員向蔡英文總統遞上情報照片進行...

影／漢光演習出動M56渦輪發煙車 施放煙幕掩護國軍反擊

漢光37號演習今天清晨5點30分起在台南市南區喜樹沙灘展開「煙幕掩護作業」，模擬敵軍登陸海邊後，第四作戰區化學官兵駕駛M...

蔡總統視導佳冬戰備道 戰機成功起降

國軍「漢光卅七號」演習，昨清晨在屏東台一線省道實施「佳冬戰備跑道起降」操演，空軍三型主力戰機和空中預警機依序完成降落、整...

2400億軍購特別預算 政院今通過

為強化國防自主戰力，國防部提出飛彈全量產特別預算案，包含產製具「源頭打擊」能力的飛彈，以及造艦經費。行政院已完成審查「海...

藍委評漢光演習：政府該慎戰 總統別拿監控共機照作秀

國軍漢光37號實兵實彈演練於13日至17日進行。國民黨立委吳斯懷表示，國防部及三軍應變能力值得肯定，有關佳冬戰備到起降的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。