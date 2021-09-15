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府發布蔡總統檢視我戰機監控轟六照片 被解讀為「向對岸叫陣」

藍委評漢光演習：政府該慎戰 總統別拿監控共機照作秀

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
漢光演習15日清晨實施佳冬戰備跑道起降操演，總統府釋出演習影像，有飛行員向蔡英文總統遞上情報照片，可辨識出我機從機尾位置追蹤中共轟6Ｋ戰機。圖／取自總統府Flickr
漢光演習15日清晨實施佳冬戰備跑道起降操演，總統府釋出演習影像，有飛行員向蔡英文總統遞上情報照片，可辨識出我機從機尾位置追蹤中共轟6Ｋ戰機。圖／取自總統府Flickr

國軍漢光37號實兵實彈演練於13日至17日進行。國民黨立委吳斯懷表示，國防部及三軍應變能力值得肯定，有關佳冬戰備到起降的努力付出，都很辛苦；但要提醒蔡政府不要大內宣做過頭，讓民眾誤解國軍戰備足矣，「慎戰」才是政府該做的事。

吳斯懷強調，國軍能打多久的支撐點是全民的戰鬥意志，台灣民眾願意撐多久、要不要戰到最後一兵一卒，不要老是本末倒置，把燙手山芋丟給國軍；蔡總統也不要再拿監控共機照作秀，如今衛星時代，這些小動作以總統位階真的不必，「即使我們有能力、共軍無能力的事，更不能秀。」

國民黨立委馬文君也提到，國防部花很多錢購置清掃車以確保跑道品質，但佳冬戰備道還是派出大批人力撿石頭、落葉；從畫面上也較無明顯戰術模擬等作為，近年來我軍費預算不斷增加，台海已被評為地表最危險的區域，還是希望能更務實驗證平日訓練。

吳斯懷指出，這次漢光演習正值疫情期間，以及先前發生些意外加上颱風來襲，國防部及國軍仍很認真做，佳冬戰備跑道的準備要感謝前人，前總統蔣經國考量興建高速公路時即有的規畫，空軍訓練雖然紮實，但不是只有飛機起降。

他說，包括緊急搶修功能、足夠的臨時敞篷設施、油彈補給，機具車輛、人員、彈種等，都要準備，不是緊急到戰備跑道這邊降落，後勤就能到位；國軍要測試的是收到通知後，有多少時間可把後勤整備做到位，實際測試都需要周延準備。

吳斯懷說，國軍此次成果值得肯定，但蔡政府不要做太多大內宣，應該以更宏觀專業角度思考戰略、戰術，不是說有戰備跑道就不怕敵軍，這是空軍訓練的成果，政府不能引以為傲。

國軍漢光37號實兵實彈演習，最受矚的佳冬戰備道戰機起降演練，今天凌晨6時30分準時登場。記者劉學聖／攝影
國軍漢光37號實兵實彈演習，最受矚的佳冬戰備道戰機起降演練，今天凌晨6時30分準時登場。記者劉學聖／攝影

國軍 吳斯懷 漢光演習

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